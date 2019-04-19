Ускоренное решение технических неисправностей автомобиля вместе с приложением Visual Connect от Bosch

Сотрудники автомастерской, которые установили программное обеспечение для диагностики в мастерских Bosch Esitronic, включая техническую поддержку, могут получить консультацию экспертов Bosch.

Благодаря новому бесплатному мобильному приложению Visual Connect, у автослесарей появилась возможность дать экспертам Bosch буквально заглянуть через плечо. Подключаясь к камере смартфона, приложение Visual Connect в реальном времени транслирует картинку в службу технической поддержки, что позволяет эксперту быстрее и эффективнее оказать помощь.

Одним щелчком мыши сотрудник автомастерской теперь также быстро и просто может обратиться в службу технической поддержки благодаря новой кнопке «Техническая справка» в главном меню программного обеспечения для диагностики в мастерских Esitronic.

Объяснение сложных решений проблем по телефону часто может быть настоящим вызовом. Новое мобильное приложение Visual Connect придёт здесь на помощь. Сотрудник мастерской может продемонстрировать проблему эксперту службы технической поддержки, используя камеру смартфона. Специалист службы поддержки видит то же, что видит слесарь, и шаг за шагом сопровождает его на пути к решению проблемы.

Вместе с этим, эксперт помогает эффективно использовать диагностические приборы и оборудование, имеющиеся в мастерской. Для внесения большей ясности в процесс ремонта, приложение позволяет службе технической поддержки рисовать или изображать на дисплее дополнительную информацию, такую как принципиальные схемы или расположение скрытых элементов.

В свою очередь специалист мастерской может сканировать дополнительную информацию: например, номер шасси, и отправлять ее в службу технической поддержки, а также может обозначать конкретные элементы с помощью указателя.

Сложно представить ежедневную работу в автомастерской без смартфонов. Они облегчают выполнение некоторых задач и, прежде всего, содействуют коммуникации с клиентами и поставщиками. Это означает, что для использования нового продукта Visual Connect от Bosch мастерской не требуется инвестировать в дополнительное оборудование.

В ряде европейских стран приложение по умолчанию является частью подписки на техническую поддержку. Его можно бесплатно загрузить из магазинов приложений для Android и iOS. Приложение исключает доступ Bosch к персональным данным, хранящимся на смартфоне. Безопасность данных обеспечивается всегда, даже если сотрудник мастерской использует свой личный смартфон для связи со службой технической поддержки.