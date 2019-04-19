Новая Toyota Corolla будет работать на трёх видах топлива

“Трехтопливная” гибридная Toyota Corolla может появиться на рынке уже в 2019 году

“Долой скучные автомобили!», – еще в 2014 году заявила Toyota, и начала активно изучать, чего же хотят потребители.

Идти за модным трендом электромобильности производитель не захотел, объяснив это очень необычно. А вот гибриды ему показались именно тем, чего сегодня ждет рынок. На этом лучшие инженерные умы Toyota и сосредоточились, решив создать самый необычный в мире гибрид – автомобиль, который будет работать на трех видах топлива – бензине, электричестве и этаноле.

17 апреля 2019 года на пресс-конференции в Сан-Пауло (Бразилия) представители японского производителя сообщили, что уже в этом году Toyota начнет выпуск новой версии седана Toyota Corolla. Автомобиль будут создавать на заводе в Бразилии, и эта машина станет первым в своем роде гибридом, оснащенным так называемым «гибким» двигателем, способным работать на электричестве, этаноле и бензине.

Как вы знаете, Toyota Corolla – самый продаваемый автомобиль в мире. За 53-летнюю историю ее выпуска было продано более 46 млн. машин. Сейчас она выпускается в трех типах кузова – седан, компактный хэтчбек и универсал. Потребители считают Corolla очень надежным и не капризным автомобилем.

Чтобы начать серийный выпуск «трехтопливной» гибридной «Короллы» на заводе Indaiatuba в Сан-Паулу, Toyota уже вложила в модернизацию бразильской производственной линии $255 млн. Новый гибридный автомобиль, будто бы, уже имеет стартовое название – Corolla Flex, и начало его серийного выпуска запланирован на последний квартал 2019 года.

Автопроизводитель пока не раскрывает подробностей о гибридной технологии flex. Но тот факт, что автомобиль будет работать в том числе на этаноле, свидетельствует – у него огромный потенциал продаж в Бразилии. Стране, в которой автомобили активно используют спирт для заправки.

Почему Toyota решила выпускать этот автомобиль в Бразилии? Ответ прост – в данной стране существует программа льгот, предоставляющая производителям чистых транспортных средств преимущества по начислению налогов.

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