Cadillac и Chevrolet увеличили продажи в 2019

Оба бренда демонстрируют уверенный рост продаж в первые три месяца 2019 года – общий рост по обоим брендам составил 38%.

Продажи Cadillac и Chevrolet опережают рост российского рынка.

Chevrolet демонстрирует высокий рост продаж: 192 автомобиля было продано в январе-марте текущего года, что на 78% выше, чем в прошлом году.

Cadillac также демонстрирует устойчивый рост продаж: всего в России и СНГ было продано 228 автомобилей Cadillac в первом квартале – на 16% больше, чем за январь-март 2018 года.

Генеральный директор GM Россия Эктор Вилларреал отметил, что Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade стали лидерами продаж соответствующих брендов. Более трети продаж Chevrolet составили большие внедорожники. Почти две трети продаж Cadillac – модели люксовых внедорожников.

В начале апреля 2019 года стартовала новая финансовая программа GM Russia – Cadillac Finance и Chevrolet Finance по новым сниженным ставкам, начиная с 5% годовых для физических лиц в России. Программа была запущена с целью дальнейшего расширения возможностей покупки автомобилей для поклонников марок Cadillac и Chevrolet.