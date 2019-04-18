Cadillac и Chevrolet увеличили продажи в 2019

Продажи Cadillac и Chevrolet опережают рост российского рынка.
Chevrolet демонстрирует высокий рост продаж: 192 автомобиля было продано в январе-марте текущего года, что на 78% выше, чем в прошлом году.
Cadillac также демонстрирует устойчивый рост продаж: всего в России и СНГ было продано 228 автомобилей Cadillac в первом квартале – на 16% больше, чем за январь-март 2018 года.
Генеральный директор GM Россия Эктор Вилларреал отметил, что Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade стали лидерами продаж соответствующих брендов. Более трети продаж Chevrolet составили большие внедорожники. Почти две трети продаж Cadillac – модели люксовых внедорожников.
В начале апреля 2019 года стартовала новая финансовая программа GM Russia – Cadillac Finance и Chevrolet Finance по новым сниженным ставкам, начиная с 5% годовых для физических лиц в России. Программа была запущена с целью дальнейшего расширения возможностей покупки автомобилей для поклонников марок Cadillac и Chevrolet.
«Впечатляющий ассортимент роскошных автомобилей Cadillac и автомобилей премиум-класса Chevrolet сочетает в себе культовое наследие брендов со всеми последними технологиями активной безопасности, мультимедийными возможностями и богатыми ходовыми характеристиками. Мы видим потенциал для продаж наших автомобилей на российском рынке и в странах СНГ и уверены, что бренды Cadillac и Chevrolet будут продолжать оставаться конкурентоспособными в своих сегментах», – сказал Г-н Вилларреал. – Мы будем продолжать инвестировать в новые модели и позитивный опыт обслуживания наших клиентов в официальной дилерской сети».
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