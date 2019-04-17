Премьера спортивного седана Infiniti Qs Inspiration

Дебютировавший на международном автосалоне в Шанхае INFINITI Qs Inspiration – это новый спорт-седан эпохи электрифицированных технологий.

Он предлагает преимущества высокой посадки, свойственной скорее кроссоверам, и впечатляющие возможности электрической силовой установки, дополненной полным приводом (e-AWD).

INFINITI Qs Inspiration – новейший концепт-кар, предвосхищающий скорый дебют серийного спорт-седана с электрифицированной силовой установкой.

Кристиан Менье, президент INFINITI: “На протяжении 30 лет INFINITI создавала автомобили, впечатлявшие дизайном и одновременно заряжавшие водителей уверенностью. Наступающая эпоха электрификации дает нам шанс вновь напомнить всем об инновационном характере бренда, готового занять достойное место в этом быстрорастущем и невероятно перспективном секторе рынка».

Инновационный и свежий взгляд на формат классических седанов Qs Inspiration предлагает преимущества высокой, командирской посадки за рулем и безграничные возможности мощной силовой установки с приводом на все колеса.

Новый Qs Inspiration дополняет фирменную стилистику электромобилей INFINITI элегантными линями и обводами, почерпнутыми, в том числе, в традиционном японском искусстве и современной архитектуре.

Максимально гибкая платформа, разработанная специально для электрифицированных моделей, позволила переосмыслить классические ценности седанов, создав просторный, расслабляющий и предельно роскошный интерьер. Оформление интерьера в полной мере отражает динамические возможности концепт-кара.

Фирменная ДНК INFINITI очевидна в каждом элементе оформления внутреннего пространства: изысканного, удобного, топового по исполнению.

Новейший концепт-кар подтверждает намерение INFINITI в ближайшее время представить на рынке целую модельную линейку электрифицированных автомобилей