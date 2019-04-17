Mitsubishi Motors на Шанхайском автосалоне 2019

В рамках 18-го международного шанхайского автосалона Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представит целый ряд моделей, объединенных общей темой — Амбиции городской жизни (Urban Ambitious Life). На выставке MMC будет представлена совместным предприятием GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. (GMMC), которое осуществляет сборку и продажу автомобилей для местного рынка.
На стенде MMC состоится азиатская премьера MITSUBISHI e-YiCONCEPT- концептуальной модели SUV следующего поколения для местного рынка. Концепт-кар станет платформой для демонстрации технологий электрификации и полного привода — двух сильных составляющих автомобильного предложения MMC. Также будет представлена передовая вспомогательная система ADAS. Компанию концептуальному автомобилю составят модификации модели Eclipse Cross и Outlander, которые производятся в Китае для местного рынка.
На стенде GMMC так же можно будет увидеть электромобили Euphieme EV и Euphieme PHEV, продажи которых на китайском рынке начались в прошлом году. Эти модели призваны пробуждать у водителя и пассажиров дух исследователей и жажду приключений, стремление открывать для себя еще неизведанные маршруты и получать абсолютно новый опыт.
Компания MMC и совместное предприятие GMMC представят пять моделей/семь автомобилей в дни для представителей СМИ и семь моделей/десять автомобилей в дни общего доступа. В их число войдут MITSUBISHI e-Yi CONCEPT и Eclipse Cross и Outlander.
Модель MITSUBISHI e-Yi CONCEPT представляет собой подключаемый гибридный автомобиль (PHEV), оснащенный системой Twin Motor и разработанный в соответствии со слоганом бренда Drive your Ambition. Среди особенностей следует отметить внушительный запас хода, характерный для моделей PHEV, которые приводятся в движение электромотором и бензиновым двигателем, превосходные ходовые характеристики и долговечность. Все это обеспечивает уверенность водителя в любых погодных условиях и на любых дорожных покрытиях. Благодаря компоновке с тремя рядами сидений в автомобиле найдется место и для пассажиров, и для багажа.
MITSUBISHI e-Yi CONCEPT создавался прежде всего как функциональный SUV, который способен перевозить и семью, и друзей, и идеально вписывается в утонченный городской пейзаж Шанхая.
Концептуальный MITSUBISHI e-Yi CONCEPT получил все основные технологии электрификации и полного привода MMC, передовую вспомогательную систему ADAS и широкие возможности подключения. В результате независимо от погодных и дорожных условий водителю и пассажирам гарантирована безопасность и уверенность на дороге.
C 2014 года www.amsrus.ru