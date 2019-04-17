Mitsubishi Motors на Шанхайском автосалоне 2019

Mitsubishi e-Yi Concept дебютировал на Шанхайском автосалоне

В рамках 18-го международного шанхайского автосалона Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представит целый ряд моделей, объединенных общей темой — Амбиции городской жизни (Urban Ambitious Life). На выставке MMC будет представлена совместным предприятием GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. (GMMC), которое осуществляет сборку и продажу автомобилей для местного рынка.

На стенде MMC состоится азиатская премьера MITSUBISHI e-YiCONCEPT- концептуальной модели SUV следующего поколения для местного рынка. Концепт-кар станет платформой для демонстрации технологий электрификации и полного привода — двух сильных составляющих автомобильного предложения MMC. Также будет представлена передовая вспомогательная система ADAS. Компанию концептуальному автомобилю составят модификации модели Eclipse Cross и Outlander, которые производятся в Китае для местного рынка.

На стенде GMMC так же можно будет увидеть электромобили Euphieme EV и Euphieme PHEV, продажи которых на китайском рынке начались в прошлом году. Эти модели призваны пробуждать у водителя и пассажиров дух исследователей и жажду приключений, стремление открывать для себя еще неизведанные маршруты и получать абсолютно новый опыт.

Обзор экспозиции

Компания MMC и совместное предприятие GMMC представят пять моделей/семь автомобилей в дни для представителей СМИ и семь моделей/десять автомобилей в дни общего доступа. В их число войдут MITSUBISHI e-Yi CONCEPT и Eclipse Cross и Outlander.

MITSUBISHI e-Yi CONCEPT

Концепт

Модель MITSUBISHI e-Yi CONCEPT представляет собой подключаемый гибридный автомобиль (PHEV), оснащенный системой Twin Motor и разработанный в соответствии со слоганом бренда Drive your Ambition. Среди особенностей следует отметить внушительный запас хода, характерный для моделей PHEV, которые приводятся в движение электромотором и бензиновым двигателем, превосходные ходовые характеристики и долговечность. Все это обеспечивает уверенность водителя в любых погодных условиях и на любых дорожных покрытиях. Благодаря компоновке с тремя рядами сидений в автомобиле найдется место и для пассажиров, и для багажа.

Дизайн

MITSUBISHI e-Yi CONCEPT создавался прежде всего как функциональный SUV, который способен перевозить и семью, и друзей, и идеально вписывается в утонченный городской пейзаж Шанхая.

Экстерьер

В результате переосмысления концепции DYNAMIC SHIELD дизайнерам удалось создать внушительный облик передней части кузова: линии боковых поверхностей кузова, сходятся в защитном центральном элементе. Квадратную решетку радиатора образуют горизонтальные и вертикальные планки.

Мягкая синяя подсветка хромированных деталей DYNAMIC SHIELD во время зарядки автомобиля или использования электричества автомобиля для питания домашних приборов подчеркивает расширенные возможности системы PHEV.

Скульптурный силуэт боковой части с выразительными гранями и рельефными крыльями придает автомобилю внушительный вид, который становится воплощением универсальности и выдающейся мобильности.

Дизайн задней части модели выглядит внушительно и притягивает взгляды за счет шестиугольника образованного резкими линиями кузова. Задние фонари вытянуты на всю ширину автомобиля. Такое яркое и выразительное дизайнерское решение подчеркивает устойчивость и надежность автомобиля.

Темно-серый оттенок Satin напоминает цвет металлической стружки и подчеркивает высокое качество, прочность и надежность нового SUV. Облик автомобиля завершают оснащенный электроприводом и дистанционным управлением бокс на крыше, на который установлены противотуманные фары, и нижние защитные накладки переднего и заднего бамперов.

Интерьер

Дизайн внутреннего пространства выполнен в элегантном стиле, который гармонично сочетается с атмосферой и требованиями городской жизни, он становится воплощением универсальной мобильности, которую может обеспечить только SUV. При этом интерьер с тремя рядами сидений позволяет путешествовать большому количеству пассажиров с сохранением высокого уровня комфорта. Панель приборов получила характерный горизонтально ориентированный дизайн ММС. Такое решение не только улучшает обзор, но и создает ощущение открытости и невероятного простора в салоне. Кроме того, предполагается что водителю будет легче воспринимать габаритные размеры кузова во время движения по бездорожью. Элегантность, вместительность и эргономика внутреннего пространства достигается за счет внимания к каждой детали и стремлением к высочайшему качеству исполнения. В концепт-каре интерьер исполнен с кожаной обивкой.

В приборную панель встроен 12,3-дюймовый ЖК-дисплей, на который выводятся такие данные, как скорость, обороты, данные мощности заряда и прочая информация об автомобиле/поездке, а также сведения об инфраструктуре и ситуации на маршруте, предоставляемые инновационной платформой сервисов подключения Mitsubishi Connect. Похожий дисплей с диагональю 12,3 дюйма располагается в центральной части панели приборов и предназначен для развлечения пассажиров в пути и по прибытии на место назначения.

Бортовые технологии

Концептуальный MITSUBISHI e-Yi CONCEPT получил все основные технологии электрификации и полного привода MMC, передовую вспомогательную систему ADAS и широкие возможности подключения. В результате независимо от погодных и дорожных условий водителю и пассажирам гарантирована безопасность и уверенность на дороге.

Технологии электрификации силовой передачи

Концептуальная модель оснащается системой PHEV собственной разработки MMC, изначально созданной для Outlander PHEV и затем усовершенствованной за счет анализа информации в ходе исследований и эксплуатации модели.Тяговая аккумуляторная батарея большой емкости установлена под полом в средней части автомобиля. Силовая передача отличается высокой мощностью и эффективностью электромоторов,расположенных на передней и задней осях. Благодаря продуманной компоновке в просторном салоне получилось расположить 3 ряда сидений, сохранив багажное пространство.

Частью системы PHEV стал тихий и экономичный 2,4-литровый бензиновый двигатель. В гибридном режиме двигатель выполняет функцию мощного агрегата с высокой степенью регенерации. За счет большого рабочего объема и выдающейся тепловой эффективности он работает тихо и при этом потребляет мало топлива. Помимо повышенной эффективности системы PHEV концептуальная модель отличается наличием различных технологий повышения топливной экономичности, к которым, например, относятся жалюзи решетки радиатора, способствующие уменьшению лобового сопротивления.

В полностью электрическом режиме концепт-кар может преодолеть 70 км (по циклу WLTP), а с полностью заряженной аккумуляторной батареей и полностью заправленным топливным баком запас хода составляет более 700 км (по циклу WLTP). Другими словами, водитель и пассажиры могут наслаждаться, поездкой на тихом, но мощном автомобиле в течение более длительного времени.

Полный привод

MITSUBISHI e-Yi CONCEPT оснащается фирменной системой постоянного полного привода MMC с мощными и высокоэффективными электромоторами на передней и задней осях. Кроме того, в конструкцию включена система Active Yaw Control (AYC) использованная на Lancer Evolution и доведенная до совершенства. Она оптимально распределяет крутящий момент между передними колесами. Все эти компоненты работают в сочетании с интегрированной системой SuperAll-WheelControl (S-AWC) и динамической системой курсовой устойчивости ASC.

Для системы полного привода на базе двух электродвигателей характерно быстрое перераспределение крутящего момента между передней и задней осями. Кроме того, за счет мгновенного развития максимального крутящего момента она дарит ощущения от разгона, характерные только для электромобилей. Система S-AWC повышает динамические характеристики, обеспечивает невероятные маневренность и управляемость, а также превосходную обратную связь. Она также повышает курсовую устойчивость при движении по дорогам без твердого покрытия, заснеженным дорогам и прочим скользким поверхностям. Для этого система уменьшает пробуксовку колес и обеспечивает передачу на дорогу максимально возможного тягового усилия.

Передовая вспомогательная информационная система ADAS / технологии подключения