Jaguar Land Rover опубликовала результаты продаж автомобилей с пробегом за год

Jaguar Land Rover опубликовала результаты продаж автомобилей с пробегом за год
Апрель 17 12:06 2019

За прошедшие 12 месяцев в официальной дилерской сети компании было реализовано 3 052 автомобиля по программе Approved.

Этот показатель стал рекордным за все время существования данной программы. Результаты этого года превысили продажи аналогичного периода прошлого года на 7%. При этом доля автомобилей Jaguar и Land Rover до 5 лет, реализованных по программе Approved, составила 71% от общего объема продаж в сегменте автомобилей с пробегом этих брендов.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за последний год на российском рынке произошел спад регистраций автомобилей с пробегом возрастом до 5 лет. В то же время доля дилеров Jaguar Land Rover в сегменте автомобилей с пробегом до 5 лет возросла и составляет 35,8%: 31,6% для автомобилей Land Rover и рекордные 54,7% для Jaguar.

Программа сертифицированных автомобилей с пробегом Approved остается одним из преимуществ Jaguar Land Rover. Она дает клиентам компании возможность приобрести Jaguar и возрастом не более 5 лет и с пробегом не более 120 тыс. км.

Land rover discovery sport

Все автомобили, участвующие в программе, проходят несколько этапов всесторонней диагностики по 165 пунктам. Специалисты официальных дилерских центров Jaguar Land Rover принимают во внимание все, с чем может столкнуться будущий владелец в ходе эксплуатации.

Осмотр автомобиля проводится сертифицированными механиками, все выявленные недостатки устраняются с использованием только оригинальных запасных частей. Кроме того, автомобили подвергаются проверке на юридическую чистоту и тщательному анализу сервисной истории на предмет прохождения планового технического обслуживания согласно рекомендованному производителем графику.

Jaguar XE 2020 (1)

Помимо этого, все автомобили, реализуемые по программе Approved, обслуживаются по программе «Защита от поломок» до 24 месяцев или 60 000 км пробега после покупки (либо имеют заводскую гарантию сроком до 2 лет), а также подключены к программе «Помощь на дорогах» на срок до 24 месяцев без ограничения пробега.

Помимо этого, компания предоставляет владельцам автомобилей Jaguar и с пробегом ряд других выгодных и удобных предложений. Так, для продажи своего автомобиля каждый клиент может воспользоваться сервисом аукцион Jaguar Land Rover: достаточно лишь зарегистрировать свой автомобиль на официальном сайте и открыть торги, после чего дилерские центры компании будут выдвигать свои предложения – владельцу лишь остается выбрать в течение суток наиболее подходящее из них.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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