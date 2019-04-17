Госдума ввела уголовное наказание за побег с места ДТП

Госдума ввела уголовное наказание за побег с места ДТП
Апрель 17 14:02 2019

За оставление места ДТП теперь можно получить срок лишения свободы до четырех лет

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за оставление места ДТП.
Если водитель покинул место ДТП, где есть пострадавшие, его могут наказать принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Если в ДТП погиб человек, срок заключения составит от двух до семи лет, если два или более человек — от четырех до девяти лет.
Сейчас за оставление места ДТП водителю грозит только административная ответственность: лишение прав или арест на срок до 15 суток.

Основанием для ужесточения ответственности стало решение Конституционного суда, вынесенное в апреле 2018 года. Рассматривая дело пьяного водителя, покинувшего место ДТП, суд выявил законодательный пробел: скрывшиеся виновники аварии находятся в более выгодном положении, чем те кто остался и прошел освидетельствование. Суд потребовал от законодателей в течение года скорректировать это.
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AMSRUS
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