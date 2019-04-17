Гонщик Panasonic Jaguar Racing Митч Эванс стал победителем гонки Formula E в Риме

В ходе квалификационных заездов Митч продемонстрировал уверенный результат, даже несмотря на проливные дожди, завоевав себе стартовую позицию со второго места.

Во время гонки он уверенно отвоевал преимущество у Андре Лоттерера (Andre Lotterer), сохранил лидерство до конца соревнования и финишировал первым. Jaguar это также первая международная победа в автоспорте с 1991 года.

Митч Эванс: «Ощущения от гонки просто невероятные! Первые пять кругов были особо сложными из-за мокрого дорожного покрытия. Тем не менее, я себя чувствовал довольно комфортно, мне удавалось сохранить потребление энергии в пределах необходимого, и остатки заряда я решил использовать по необходимости. Мы с Лоттерером шли почти бок о бок, но верные действия помогли мне одержать победу. Я чрезвычайно рад – за себя, за команду, за всех в Panasonic Jaguar Racing, ведь их труд и поддержка со стороны Jaguar Land Rover позволили добиться таких результатов!»

Сейчас команда Panasonic Jaguar Racing готовится к следующему заезду E-Prix, который состоится в Париже 27 апреля 2019 года.