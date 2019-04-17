ГАЗ добивается снятия санкций

Группа ГАЗ ведет переговоры с Офисом по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) о снятии санкций, решения пока не принято, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

“Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+. Я знаю, что они рассматриваются, но пока решения не принято”, — сказал он.

“Нам нужно снять риски на работу группы ГАЗ, там работают больше 40 тысяч человек, пять крупных заводов. Мы, естественно, не можем оставить такие предприятия и работников в беде. Поэтому будем взаимодействовать как на почве переговорной позиции, так и заниматься локализацией продукции, которую сегодня группа ГАЗ получает по импорту”, — сказал Силуанов.

“Продление лицензии на работу с ГАЗом происходит, но насколько долго это будет продолжаться, никто не знает. Поэтому, безусловно, вопрос локализации стоит на повестке дня работы ГАЗа”, — добавил он.

Говоря о аналогии с EN+, Силуанов имел в виду схему, по которой бизнесмен Олег Дерипаска добился снятия санкций с ранее подконтрольных ему компаний, отказавшись от контролирующей доли в них.

Источник