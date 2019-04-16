За три месяца клиенты Škoda Auto получили 307 600 автомобилей

Компания ожидает, что новая модель SCALA станет мощным импульсом для роста продаж: первые автомобили будут переданы клиентам уже в этом месяце.

Значительный рост по итогам трех месяцев зафиксирован в Западной Европе (137 900 автомобилей, +5,8%), Восточной Европе (11 000 автомобилей, +12,5%) и России (18 400 автомобилей, +9,1%). По итогам месяца ŠKODA передала клиентам по всему миру 114 200 автомобилей (март 2018: 120 200 единиц; -5,0%). Общий спад на рынке Китая повлиял на мировые продажи марки в марте.

Алан Фави (Alain Favey), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг:

«Несмотря на ряд трудностей, с которыми столкнулись ключевые для роста марки регионы, мы удержали глобальную долю рынка в первом квартале на стабильном уровне. Такой результат в начале года подтверждает успех нашего продуктового портфолио среди покупателей по всему миру. Мы особенно гордимся нашей новой компактной моделью ŠKODA SCALA, старт продаж которой на первых рынках состоится уже в этом месяце».

В Западной Европе в марте продажи ŠKODA выросли на 4,4% и достигли отметки 55 700 автомобилей (март 2018: 53 400 единиц). Всего же за первые три месяца года клиентам в этом регионе передано 137 900 автомобилей, что соответствует росту на 5,8% (январь-март 2018: 130 300 единиц).

В Германии, на втором по объему рынке для ŠKODA, клиентам в марте было передано 17 700 автомобилей. Несмотря на общий спад на немецком автомобильном рынке, продажи здесь увеличились на 3,6% (март 2018: 17,100 единиц). По итогам квартала поставки в Германии выросли на 7,5% и составили 48 000 автомобилей (январь-март 2018: 44 600 единиц).

Кроме того, с января по март двухзначные цифры роста были зафиксированы во Франции (8 400 единиц, +12,4%), Швейцарии (6 100 единиц, +40,8%), Нидерландах (5 200 единиц, +16,7%), Дании (4 800 единиц, +38,8%) и Португалии (400 единиц, +12,4%).

В Центральной Европе продажи ŠKODA в марте составили 18 500 автомобилей (март 2018: 19 800 единиц, -6,6%), по итогам квартала клиентам было передано 52 300 автомобилей (январь-март 2018: 56 900 единиц, -8,1%).

Результаты продаж в регионе отражают общее снижение рынка. На домашнем рынке в Чехии продажи ŠKODA в марте составили 8 000 автомобилей (март 2018: 8 500 единиц, -5,7%), а по итогам квартала – 22 000 автомобилей (январь-март 2018: 25 400 единиц, -13,4%).

В Словении, несмотря на общий тренд в регионе, были зафиксированы двухзначные цифры роста продаж: с января по март клиенты получили ключи от 2 300 автомобилей ŠKODA (первый квартал 2018: 2 000 единиц, +14,0%).

В Восточной Европе, не считая России, ŠKODA передала 4 500 автомобилей (март 2018: 3 900 единиц, +14,4%). Чешская марка закрыла первый квартал с ростом 12,5%, поставив клиентам в этом регионе 11 000 автомобилей (январь-март 2018: 9 800 единиц). Двухзначные цифры роста продемонстрировали рынки Сербии (1 900 единиц, +22,6%), Украины (1 600 единиц, +45,9%), Болгарии (1 100 единиц, +21,5%) и Казахстана (200 единиц, +164,2%).

Чешский бред значительно усилил позиции в России: в марте продажи составили 6 956 автомобилей, что соответствует росту на 7,3% (март 2018: 6 483 единицы). Всего за первый квартал ŠKODA передала клиентам 18 433 автомобиля, что на 9,1% больше результата за аналогичный период предыдущего года (январь-март 2018: 16 891 единица).

В Китае – крупнейшем рынке для ŠKODA – продажи в марте составили 20 500 автомобилей (март 2018: 28 100 единиц, -27,0%). По итогам квартала чешская марка передала 64 300 автомобилей (январь-март 2018: 79,200 единиц, -18,8%).

В Индии клиенты ŠKODA в марте получили ключи от 1 500 автомобилей, что на 3,0% меньше по сравнении с аналогичным периодом прошлого года (март 2018: 1,500 единиц). В первом квартале было реализовано 3 900 автомобилей, что соответствует снижению на 7,8% (январь-март 2018: 4,200 единиц).