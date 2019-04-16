Роскошная коллекция мебели от Bentley Motors

Роскошная коллекция мебели от Bentley Motors
Апрель 16 20:06 2019

Bentley Motors на международной выставке Salone del Mobile в Милане представила лимитированную коллекцию мебели Bentley Home, созданную специально к столетию компании.

Каждый из трех предметов интерьера новой коллекции Bentley Home декорирован выгравированным логотипом Bentley Centenary и выпущен тиражом всего в 100 экземпляров.

Новая коллекция Bentley Home включает в себя письменный стол, кресло и табурет для ног и воплощает ценности компании, которым неизменно следуют в штаб-квартире Bentley в Крю. Вдохновением для ее создания послужила приверженность компании неповторимому дизайну, материалам высшего качества и передовым технологиям производства. Инновационный дизайн отражает взгляд Bentley на будущее, а современные материалы делают эту уникальную мебель для дома идеально соответствующей современным образу жизни и предпочтениям в оформлении интерьера.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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