Одна из самых важных премьер автосалона в Шанхае — внедорожник Mercedes-Benz GLB

Концепт Mercedes-Benz GLB представят в Шанхае, а в ближайшем будущем планируют поставить на конвейер

Бежать и оформлять заказ на эту машину пока еще не нужно — в Шанхай немцы привезли GLB в статусе концепта, однако никто не скрывает, что скоро такой автомобиль встанет на конвейер.

В 2018 году, когда было продано более 820 000 автомобилей, внедорожники стали самым сильным сегментом для Mercedes-Benz.

Представители Mercedes-Benz уверяют, что новый GLB займет нишу между маленьким GLA и моделью GLC. При этом показанный в Шанхае концепт по некоторым показателям превосходит своего старшего собрата, ведь, например, у него аж три ряда кресел! Да и на бездорожье эта модель должна чувствовать себя неплохо.

То, что GLB имеет такого родственника как G-класс, можно понять не только из названия (сейчас все SUV марки имеют букву G в индексе). Только посмотрите на машину! Дизайнеры специально сделали ее облик нарочито грубым: огромная решетка радиатора, короткие свесы, установленные на крыше светодиодные прожекторы, большие колесные арки и 17-дюймовые колеса с внедорожной резиной намекают, что эта машина уедет далеко.

Хороша и отделка салона: кожа и дерево, роскошные и удобные кресла, красивая мультимедийная система. И — отметим еще раз — три ряда кресел. На последнем ряду сидеть, конечно, не слишком удобно, но в некоторых случаях семиместные автомобили просто незаменимы. К тому же ничто не мешает убрать сиденья под пол и получить просторный багажный отсек. При этом второй ряд кресел может не только складываться в соотношении 40:20:40, его еще можно и регулировать — например, есть возможность сдвинуть кресла и сделать багажник еще вместительнее.

Несмотря на статус концепта, GLB имеет «обычный» двигатель: бензиновый, 4-цилиндровый, мощностью 224 л.с. и максимальным крутящим моментом в 350 Н∙м. Вместе с ним будет трудиться трансмиссия с двумя сцеплениями 8G-DCT.

Полный привод имеется (а иначе к чему вся эта героическая внешность). Здесь используется традиционная для «Мерседесов» трансмиссия 4Matic, которая обеспечивает постоянный привод на все колеса. В обычном режиме движения (например, по сухому асфальту) передней оси передается 80% момента, в спортивном — 70%, ну а если заблокировать межосевой дифференциал, то будут классические для внедорожников 50:50.

О точной дате начала выпуска серийного GLB немцы пока ничего не говорят. Но можно вспомнить, что первый показ маленького кроссовера GLA тоже прошел в Шанхае. Его показали в апреле 2013, а уже в ноябре того же года его можно было заказать (поставки начались в марте 2014). И если судьба GLB будет развиваться по такому же сценарию, то уже скоро нам стоит ждать премьеры серийной версии этого кроссовера!

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