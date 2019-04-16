Инновационная технология безопасности в автомобилях Volvo

Технология позволит автомобилям Volvo взаимодействовать друг с другом и предупреждать водителей о скользких участках дороги и иных опасностях с помощью облачной сети.

Две системы – предупреждения об опасности на дороге Hazard Light Alert и предупреждения о скользких участках дороги Slippery Road Alert – были впервые представлены в 2016 году на автомобилях 90-й серии в Швеции и Норвегии.

Со следующей недели эти технологии станут доступны на европейском рынке. На новых автомобилях 2020 модельного года они войдут в стандартную комплектацию, а также смогут быть добавлены на определённые модели более раннего года выпуска.

«Обмен информацией о ситуации на дороге в режиме реального времени поможет в предотвращении ДТП, – комментирует Малин Экхольм (Malin Ekholm), руководитель Центра безопасности Volvo Cars. – Владельцы Volvo смогут вносить личный вклад в повышение уровня безопасности на дорогах. Они будут получать информацию о потенциально опасной ситуации на дороге и смогут делиться ей с другими водителями, которые установят себе эту функцию».

Собственные исследования в области безопасности Volvo Cars выявили, что адаптация скоростного режима к конкретной дорожной ситуации может значительно снизить риск наступления ДТП.

Своевременно предупреждая остальных участников дорожного движения о предстоящей опасности на дороге, сетевые технологии безопасности дают им возможность заранее адаптировать режим вождения, в том числе скоростной, к сложившейся впереди ситуации. Это окажет положительный эффект на манеры поведения на дороге и повышение уровня безопасности дорожного движения.

Вместе с активацией этих функций на европейском рынке Volvo Cars ещё раз приглашает других участников автоиндустрии присоединиться к своей инициативе обмена анонимными данными о безопасности дорожного движения.

Обмен этой информацией в режиме реального времени, способный значительно повысить уровень безопасности на дорогах, станет тем эффективнее, чем больше автомобилей будут подключены к системе. С прошлого года компании Volvo Cars и Volvo Trucks обмениваются данными о потенциальных опасностях на дороге в Швеции и Норвегии.

«Чем больше транспортных средств будут делиться информацией о дорожной ситуации в режиме реального времени, тем безопаснее будут наши дороги. Мы стремимся найти ещё больше партнёров, которые разделяли бы нашу приверженность безопасности дорожного движения», – отмечает г-жа Экхольм.

Системы безопасности Volvo Cars всегда были первыми в своём роде в истории автомобильной индустрии. Как только в автомобиле Volvo будет активирован сигнал об опасности, система Hazard Light Alert распространит его на все подключённые к облачной технологии автомобили Volvo поблизости. Водители будут осведомлены о ситуации на дороге, что поможет им избежать потенциальной опасности и попадания в ДТП. Система особенно полезна на поворотах с плохим обзором и на холмистой местности.

В свою очередь, система Slippery Road Alert оповещает водителей о текущем и будущем состоянии дорожного покрытия. Благодаря анонимному сбору информации о поверхности проезжей части, система заранее предупреждает водителей о предстоящем скользком участке дороги.

В прошлом месяце Volvo Cars сделала ряд объявлений, нацеленных на стимулирование более ответственного поведения за рулём и безопасной манеры езды. С 2020 года на всех новых автомобилях Volvo будет установлено заводское ограничение скорости – 180 км/ч.

В начале 2020-х годов автомобили станут оснащаться встроенными камерами и иными датчиками, которые смогут анализировать поведение водителя и автоматически активировать системы-ассистенты по управлению автомобилем в случае, если явно нетрезвый или не сосредоточенный на дороге водитель рискует попасть в ДТП с тяжелыми последствиями.

Наконец, Volvo Cars впервые обеспечила беспрепятственный доступ к своим данным о безопасности, собранным в единой центральной базе данных. Компания призывает всех участников автомобильной индустрии использовать накопленную информацию ради повышения уровня безопасности дорожного движения.