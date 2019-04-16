Британский актер, известный по роли сыщика Шерлока Холмса, сбил велосипедиста

Британский актер, известный по роли сыщика Шерлока Холмса, сбил велосипедиста
Апрель 16 12:04 2019

Актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший роль сыщика Шерлока Холмса в телесериале «Шерлок», сбил велосипедиста

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли сыщика Шерлока Холмса в телесериале «Шерлок», сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт у побережья Англии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на друга потерпевшего.

Отмечается, что актер ехал по дороге на зеленом Lamborghini. В результате ДТП 63-летний рыбак получил серьезную травму. По словам источника, «ему почти разорвало руку». Собеседник также уточнил, что пострадавший сначала не узнал Камбербэтча, поскольку он был в кепке.

После инцидента актер предложил подвезти велосипедиста до больницы. Кроме того, они обменялись номерами, договорившись не сообщать о случившемся в полицию.

Камбербэтч также известен по ролям в фильмах «Стартрек. Возмездие», «Пятая власть», «Игра в имитацию», «Доктор Стрэндж». В марте стало известно, что он снимется в военно-исторической драме режиссера Сэма Мендеса «1917».

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  Категории:
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AMSRUS
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