В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
Апрель 15 09:35 2019

Под Тулой автобус с 39 детьми съехал в кювет

Экскурсионный автобус с 39 детьми съехал в кювет под Тулой, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Авария произошла в 21.45 мск на 131-м километре трассы Калуга-Таруса-Михайлов-Рязань около деревни Волынцево городского округа Тула.

В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

Фото: www.yar.kp.ru

По словам собеседника агентства, в автобусе находились 39 детей, трое сопровождающих и два водителя. Дети не пострадали, травмы получила одна женщина, ее направили в Тульскую областную клиническую больницу. Дети размещены в гостинице в Туле, планируется, что утром их отправят в Орел.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 13 человек и четыре единицы техники.

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AMSRUS
AMSRUS

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