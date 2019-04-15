Бактерии помогут бороться с ямами на дорогах

Специалисты Дрексельского университета в Филадельфии предложили добавлять с асфальтобетонную смесь особые бактерии, которые сделают дорожное покрытие более долговечным.

Ученые решили проблему образования ям и трещин на дорогах, которые появляются после зимы. Дело в том, что для борьбы с обледенением широко применяется хлорид кальция: он глубоко проникает в дорожное покрытие и вступает в реакцию с присутствующим в бетоне гидроксидом кальция. Так образуется соль, разрушающая дорогу.

В Дрексельском университете предложили использовать бактерии Sporosarcina pasteurii, которые участвуют в производстве карбоната кальция – природного цемента, соединяющего песок и горные породы.

Специалисты провели ряд испытаний: образцы с бетоном, содержащим Sporosarcina pasteurii, подвергали воздействию раствора хлорида кальция в течение 28 дней. Как сообщается на сайте университета, полученные в ходе тестов результаты доказали, что микроорганизмы позволяют сохранить дорожное покрытие целым в течении долгого времени.

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