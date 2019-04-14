Toyota RAV4 теперь с доступом к сети Help Net

Уже видели Toyota RAV4 2019 на украинских дорогах? Новый кроссовер также возвращается на домашний японский рынок, где модель не продавалась с 2016 года. Автомобиль обзавелся очень интересными функциями.
Японские покупатели смогут выбрать модель в широком диапазоне из шести модификаций, в передне- и полноприводных конфигурациях. Кроме того, в базовой комплектации каждый автомобиль оборудован комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense — распознавание велосипедистов и пешеходов, предотвращение столкновений, ассистент движения в занимаемой полосе, распознавание дорожных знаков и, конечно, активный круиз-контроль.
Также японский кроссовер получил круглосуточный доступ к сети Help Net, которая способна в автоматическом режиме отправлять запрос на вызов экстренных служб после срабатывания подушек безопасности. А еще — D-Call Net — совместная разработка Toyota, Honda, службы спасения и сети больниц и медицинского авиатранспорта. То есть, в случае необходимости (при серьезном ДТП) автомобиль сможет вызвать спасательный вертолет.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru