Toyota RAV4 теперь с доступом к сети Help Net

При серьезном ДТП на Toyota RAV4 автоматически срабатывает вызов экстренных служб

Уже видели Toyota RAV4 2019 на украинских дорогах? Новый кроссовер также возвращается на домашний японский рынок, где модель не продавалась с 2016 года. Автомобиль обзавелся очень интересными функциями.

Японские покупатели смогут выбрать модель в широком диапазоне из шести модификаций, в передне- и полноприводных конфигурациях. Кроме того, в базовой комплектации каждый автомобиль оборудован комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense — распознавание велосипедистов и пешеходов, предотвращение столкновений, ассистент движения в занимаемой полосе, распознавание дорожных знаков и, конечно, активный круиз-контроль.

Также японский кроссовер получил круглосуточный доступ к сети Help Net, которая способна в автоматическом режиме отправлять запрос на вызов экстренных служб после срабатывания подушек безопасности. А еще — D-Call Net — совместная разработка Toyota, Honda, службы спасения и сети больниц и медицинского авиатранспорта. То есть, в случае необходимости (при серьезном ДТП) автомобиль сможет вызвать спасательный вертолет.

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