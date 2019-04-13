Инновационный концепт Ford Transit Smart Energy

Новый концепт Transit Smart Energy представил Ford

Ford представил новый концепт Transit Smart Energy – уникальный микроавтобус, который помогает компании исследовать решения, обеспечивающие максимально эффективно использование энергии в электрифицированных транспортных средствах и способные увеличить их пробег на одной зарядке.

В то время, как уже 40% европейцев говорят, что их следующий автомобиль, скорее всего, будет электрическим, дальность пробега электромобиля на одной зарядке по-прежнему сильно зависит от использования отопителя салона. Исследования показали, что использование системы климат-контроля в электромобиле на аккумуляторах в холодную погоду может значительно – до 50% – уменьшить дальность его пробега.

В сравнении с автомобилями, используемыми для перевозки грузов, многоместные транспортные средства, такие как микроавтобусы, требуют значительно больше энергии для поддержания комфортной температуры в салоне. Эта энергия обеспечивается высоковольтной батареей и серьезно влияет на пробег электромобиля.

Продемонстрированный на мероприятии Go Further в Аместердаме полностью функционирующий концепт электромобиля Transit Smart Energy способен проехать до 150 км после 4-часовой зарядки. При этом в конструкции автомобиля применены энергосберегающие и энергогенерирующие инновации – от солнечных панелей до систем, использующих выделяемое при работе двигателя и трансмиссии тепло.

«Учитывая частое открывание дверей, большой объем отапливаемого пространства и большую массу, микроавтобус представляет собой наиболее сложный объект для приложения усилий по максимизации пробега электромобиля на одной зарядке, и именно поэтому мы выбрали его для создания нового концепт-кара Transit Smart Energy Concept, – отметил Килиан Вас (Kilian Vas) глава проекта в подразделении «Архитектура автомобиля» в Ford of Europe. – При разработке этого концепта мы нашли несколько умных способов экономии электроэнергии, которые в будущем помогут улучшить опыт использования электрифицированных автомобилей нашими клиентами».

Разработанный инженерами технического центра Ford в Меркенихе (Германия), концепт Transit Smart Energy Concept представляет собой Ford Transit с электрической батареей и электрической силовой установкой. В микроавтобусе использована такая же трансмиссия, как в коммерческом электромобиле StreetScooter WORK XL, также разработанном в сотрудничестве с Ford.

На концептуальном микроавтобусе впервые тестируются следующие инновации, повышающие энергоэффективность и позволяющие увеличить пробег на одной зарядке:

Инновационная система теплового насоса, использующая тепло, выделяемое компонентами силовой установки при работе, а также забортный воздух и воздух внутри кабины для снижения расхода энергии на отопление до 65%, что позволяет увеличить пробег на одной зарядке на 20%;

Скользящая дверь с электроприводом, которая открывается наполовину для снижения тепловых потерь и может быть активирована пассажиром при помощи смартфона или планшета. Подогрев, вентиляция и кондиционирование салона в момент открытия двери отключаются;

Подогреваемые пассажирские кресла и поверхности, позволяющие контролировать локальную температуру, а не температуру во всем салоне, что ведет к повышенному расходу энергии;

Шесть установленных на крыше солнечных панелей, которые заряжают 12-вольтовую батарею, питающую систему подогрева сидений, освещение салона и другие бортовые электрические системы, включая беспроводную зарядку для мобильных устройств пассажиров;

Экран из поликарбоната между пассажирской дверью и посадочными местами. Он дополнительно снижает тепловые потери и защищает пассажиров от осадков;

Вентилируемые окна с двойными стеклами, уменьшающие площадь контакта с холодным воздухом и обеспечивающие дополнительную теплоизоляцию;

Амбиентная подсветка, автоматически меняющая цвет в зависимости от температуры в салоне. При нагреве включается красная, при охлаждении – синяя, что оказывает подсознательное влияние на восприятие температуры пассажирами;

Теплоизолированные крыша и пол в задней части салона, дополнительно снижающие тепловые потери.

Водитель может отслеживать температуру на каждом посадочном месте с помощью похожего на планшет экрана, расположенного на центральной консоли. На этот дисплей также выводится информация об общей сэкономленной энергии. Два экрана, расположенных позади водителя, позволяют пассажирам отслеживать расположение автомобиля, узнавать о достопримечательностях по ходу маршрута, просматривать последние новости и прогнозы погоды.

Будущие итерации концепт-кара позволят водителю контролировать подогрев и охлаждение каждого посадочного места в отдельности и отключать от системы подогрева и охлаждения незанятые кресла. Появится функция автоматического отключения климатической установки сиденья, аналогичная тем, что используются для отключения подушек безопасности в случае отсутствия пассажира на современных автомобилях.

Дорожные испытания Ford Transit Smart Energy начнутся уже в этом году после завершения тестов в аэродинамическом туннеле. Работа над Ford Transit Smart Energy является частью новой стратегии по повышению эффективности и увеличению дальности пробега электрифицированных автомобилей. Ранее в этом году компания объявила, что каждая модель Ford начиная с нового Focus получит электрифицированную версию. Это касается как новых моделей, так и новых версий существующих. От Ford Fiesta до Ford Transit, каждая модельная линейка Ford будет располагать гибридной или полностью электрической версией.

На прошлой неделе на мероприятии Go Further компания Ford представила полностью электрический фургон Transit, массовое производство которого запланировано на 2021 год. На базе Ford Transit также выпускается электрофургон StreetScooter WORK XL для Deutsche Post на мощностях Ford в Кельне. В Лондоне, Кельне и Валенсии Ford проводит испытания фургонов Transit Custom PHEV с подключаемым гибридным приводом, который позволит очистить воздух в городах и повысить эффективность бизнеса.