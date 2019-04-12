Infiniti Qs Inspiration: спортивный седан эпохи электрификации

Infiniti Qs Inspiration: спортивный седан эпохи электрификации
Апрель 12 19:01 2019

Мировая премьера INFINITI Qs Inspiration состоится на автосалоне Auto Shanghai 2019

INFINITI представила первые фотографии концепт-кара Qs Inspiration – прообраза серийного спорт-седана с электрифицированной силовой установкой. Мировая премьера INFINITI Qs Inspiration состоится на автосалоне Auto Shanghai 2019, который открывается на следующей неделе. Концепт-кар Qs Inspiration – это совершенно новый взгляд на традиционные седаны с уникальным дизайном, продуманной компоновкой, настоящей командирской посадкой как у внедорожника и электрифицированной силовой установкой дополненной системой полного привода e-AWD.

INFINITI Qs Inspiration (1)

В истинно новаторском стиле, присущем INFINITI, новый Qs Inspiration предвосхищает как появление серийной модели аналогичной концепции, так и целой линейки электрифицированных автомобилей. Гибкая платформа, разработанная специально для электромобилей, обеспечила дизайнеров INFINITI свободой заново взглянуть на традиционные ценности трехобъемных седанов, позволив поэкспериментировать с пропорциями кузова, а также создать уникальный интерьер, полностью избавленный от шаблонов.

Седаны были важнейшей составляющей модельной линейки INFINITI буквально с самого рождения фирмы в 1989-м, привлекая любителей активного стиля вождения не только ярким дизайном, но и высокой мощностью, а также низким центром тяжести – основой хорошей управляемости. Три десятилетия спустя новый Qs Inspiration идет еще дальше, обеспечивая уникальный набор преимуществ. Это и отличный обзор благодаря высокой, так называемой командирской посадке, и отменная управляемость, за которую отвечают низко расположенные блоки силовых аккумуляторов и полный привод e-AWD, и, конечно же, впечатляющая динамика электрифицированной силовой установки.

Кристиан Менье, президент INFINITI: “На протяжении 30 лет INFINITI создавала автомобили, впечатлявшие дизайном и одновременно заряжавшие водителей уверенностью. Наступающая эпоха электрификации дает нам шанс напомнить всем об инновационном характере нашего бренда, готового занять достойное место в этом быстрорастущем и невероятно перспективном секторе рынка»

Церемония официальной мировой премьеры нового INFINITI Qs Inspiration пройдет 16 апреля на международном автосалоне Auto Shanghai 2019

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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