Infiniti Qs Inspiration: спортивный седан эпохи электрификации

Мировая премьера INFINITI Qs Inspiration состоится на автосалоне Auto Shanghai 2019

INFINITI представила первые фотографии концепт-кара Qs Inspiration – прообраза серийного спорт-седана с электрифицированной силовой установкой. Мировая премьера INFINITI Qs Inspiration состоится на автосалоне Auto Shanghai 2019, который открывается на следующей неделе. Концепт-кар Qs Inspiration – это совершенно новый взгляд на традиционные седаны с уникальным дизайном, продуманной компоновкой, настоящей командирской посадкой как у внедорожника и электрифицированной силовой установкой дополненной системой полного привода e-AWD.

В истинно новаторском стиле, присущем INFINITI, новый Qs Inspiration предвосхищает как появление серийной модели аналогичной концепции, так и целой линейки электрифицированных автомобилей. Гибкая платформа, разработанная специально для электромобилей, обеспечила дизайнеров INFINITI свободой заново взглянуть на традиционные ценности трехобъемных седанов, позволив поэкспериментировать с пропорциями кузова, а также создать уникальный интерьер, полностью избавленный от шаблонов.

Седаны были важнейшей составляющей модельной линейки INFINITI буквально с самого рождения фирмы в 1989-м, привлекая любителей активного стиля вождения не только ярким дизайном, но и высокой мощностью, а также низким центром тяжести – основой хорошей управляемости. Три десятилетия спустя новый Qs Inspiration идет еще дальше, обеспечивая уникальный набор преимуществ. Это и отличный обзор благодаря высокой, так называемой командирской посадке, и отменная управляемость, за которую отвечают низко расположенные блоки силовых аккумуляторов и полный привод e-AWD, и, конечно же, впечатляющая динамика электрифицированной силовой установки.

Кристиан Менье, президент INFINITI: “На протяжении 30 лет INFINITI создавала автомобили, впечатлявшие дизайном и одновременно заряжавшие водителей уверенностью. Наступающая эпоха электрификации дает нам шанс напомнить всем об инновационном характере нашего бренда, готового занять достойное место в этом быстрорастущем и невероятно перспективном секторе рынка»

Церемония официальной мировой премьеры нового INFINITI Qs Inspiration пройдет 16 апреля на международном автосалоне Auto Shanghai 2019