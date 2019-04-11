Škoda запускает тестирование электромобилей в Чехии

ŠKODA представит публике первые электрические модели – plug-in гибридный ŠKODA SUPERB и полностью электрическую версию ŠKODA CITIGO.

В рамках пилотного проекта бренд предоставит в пользование прототипы CITIGO E-PILOT нескольким клиентам в Чехии. Главной задачей пробных тестов является узнать у потенциальных покупателей, как автомобиль, базирующийся на технологиях модели Volkswagen e-up!, ведет себя в ежедневной эксплуатации прежде, чем будет запущено его серийное производство.

Перед вступлением в эру электромобилей чешский бренд проводит тестовые испытания прототипов электрической версии модели CITIGO. Нескольким компаниям, корпоративным клиентам и правительственным организациям будет предоставлено в пользование десять экземпляров CITIGO E-PILOT.

Таким образом ŠKODA до старта серийного производства модели планирует получить от участников проекта отзывы и рекомендации, основанные на опыте ежедневной эксплуатации.

Специальные датчики на прототипах будут записывать всю необходимую информацию, например, температуру воздуха снаружи и внутри автомобиля, а также показатели разгона. Данные будут автоматически отправляться в департамент технического развития ŠKODA для последующего анализа.

Таким образом, разработчики могут получить информацию о реальных условиях, в которых эксплуатируются автомобили, и определить, как работает батарея во время езды и зарядки.

Любош Влчек (Luboš Vlček), управляющий директор ŠKODA AUTO в Чешской республике, комментирует:

«В этом году ŠKODA вступает в эру электромобилей и уже к концу 2022-го представит десять электрифицированных моделей. Еще до начала серийного производства мы получим обратную связь от клиентов, которые будут испытывать прототипы моделей в ближайшие месяцы. В рамках проекта ŠKODA CITIGO E-PILOT мы тестируем целый ряд сервисов, предназначенных для будущих владельцев электромобиля. Таким образом, мы будем полностью готовы к производству, которое начнется в конце этого года».

Серийное производство полностью электрической версии модели ŠKODA CITIGO начнется в четвертом квартале 2019 года.