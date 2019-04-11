Депутаты назвали устаревшим существующий в России скоростной режим

В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч

В целом депутаты назвали устаревшим существующий в России скоростной режим. Так, первый заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в ходе слушаний выступил за повышение скоростного режима в соответствии с категорийностью дорог. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы. Он отметил, что, согласно научным данным, в случае увеличения скоростного режима на трассах соответствующей категорийности корреляции с увеличением ДТП нет.

В свою очередь, председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что в первую очередь необходимо привести в нормативное состояние федеральные и региональные дороги, а также увеличить максимально разрешенный скоростной режим.

“Нам надо забыть о скоростном режиме 70-х годов, где максимальная скорость была 90 км/ч, и были не дороги, а «направления». На дорогах I и II категории, в поселках можно оставить ту скорость, которая есть, но в целом скорость 90 км/ч должна уйти в историю” – Евгений Москвичев председатель Комитета ГД по транспорту и строительству

Просчитанное повышение скоростного режима повысит конкурентоспособность России в транспортных перевозках, считает депутат.

«Мы не можем ездить в средней скорости 500–600 км в сутки, доставляя грузы, если сегодня европейские страны проходят за сутки 1100–1150 км», — сказал он.

Накануне стало известно, что ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 рублей до трех тысяч рублей. Вводить новые наказания планируют не сейчас, а, как минимум, через 2 года «для отслеживания скоростных режимов и ремонта дорог». Также ГИБДД предлагает отменить 50% скидку при оплате штрафов для водителей, систематически нарушающих Правила дорожного движения.

Источник.