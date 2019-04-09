В Саратове задержали «автоподставщиков»

В Саратове задержана преступная группа, занимавшаяся мошенничеством в сфере автострахования

В Саратове предъявлено обвинение организатору и участникам группы, по версии следствия занимавшимся мошенничествами в сфере автострахования, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Участники группы обвиняются в том, что реализовывали в регионе несколько мошеннических схем, при которых инсценировали страховые случаи, связанные с повреждением дорогостоящих автомобилей. Целью обвиняемых в мошенничестве было получение страховых выплат. Всего выявлено более 40 эпизодов мошеннических действий. Сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается поиск других причастных к преступлениям.

Задержанием «автоподставщиков» занимались сотрудники региоанльного УФСБ. Пресс-служба ведомства предоставила СМИ фрагменты оперативной съемки. Камера зафиксировала, как оперативники валят мужчину лицом в сугроб, заводя ему руки за спину и надевая наручники. Слышна часть фразы одного из сотрудников спецслужбы в адрес задерживаемого: «…если будешь себя хорошо вести».

– Поправь шапку, пожалуйста, – обратился мужчина в наручниках к силовику.

– Помалкивай пока, – ответил тот. – На чем приехал?

– На «Ниве».

– Где «Нива»?

– В подземке.

Далее камера запечатлела, как задержанного ведут в здание УФСБ.

Напомним, два года назад в регионе была задержана группа, промышлявшая аналогичными преступлениями. Ущерб от их действий оценивался в 110 миллионов рублей.

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