Подмосковные Mercedes будут ездить на немецких двигателях

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия подмосковного завода Mercedes

Двигатели и коробки передач будут поставляться на подмосковный завод Mercedes из немецкого Штутгарта. Это связано с тем, что не все комплектующие, которые немцы считают обязательными, можно производить в России. Кузовные работы – сварка и покраска, а также сборка и установка автомобильной “начинки” станут делом рук российских рабочих.

Руководство завода Mercedes, уточняют в правительстве региона, делает ставку на развитие современных технологий. Конвейерная линия смонтирована по принципу гибкой сборки, что позволяет одновременно производить сразу несколько автомобильных моделей. Пока на заводе началось производство седанов Е-класса, затем к ним добавятся кроссоверы и внедорожники серий GLE, GLC, GLS. Планируется выпускать 25 тысяч машин в год.

Обеспечить условия для комфортного развития бизнеса в Подмосковье – одна из главных задач, стоящих перед правительством области, считает губернатор Андрей Воробьев.

“Благодаря поддержке президента мы на прошлой неделе открыли завод Mercedes в Солнечногорске. Нам важен каждый инвестор, поэтому мы создаем все условия, необходимые для комфортного развития бизнеса, – отметил Воробьев, проводя совещание с руководящим составом областного правительства. – На этом предприятии работают подмосковные специалисты. Приятно, что они показывают высокую квалификацию”.

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