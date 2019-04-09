Ford Transit доступны клиентам «Яндекс.Драйв» в Москве

Ford Transit доступны клиентам «Яндекс.Драйв» в Москве
Апрель 09 21:01 2019

Самые популярные в России легкие коммерческие автомобили иностранного бренда доступны для аренды клиентами сервиса в Москве.

Ford Transit для «Яндекс.Драйва» представляет собой цельнометаллический фургон со средней крышей и средней базой. Габариты багажника составляют 3200x1700x1900 мм, что позволяет перевезти за одну поездку до 10 кубометров груза, в том числе крупную бытовую технику и мебель в неразобранном виде.

Грузоподъемность удовлетворяет любые бытовые нужды, в то же время позволяя автомобилю проезжать без пропуска в зоны в пределах Третьего транспортного кольца в Москве. В настоящее время Ford Transit является самым вместительным и грузоподъемным из автомобилей, предлагаемых пользователям «Яндекс.Драйва».

Багажник Ford Transit для каршеринга оснащен системой крепления груза с помощью стяжных ремней и петель. Загрузка возможна как через боковую сдвижную дверь, так и через задние распашные.Ford Transit Яндекс.Драйв

В задний бампер встроена удобная широкая ступенька с фрикционным покрытием, облегчающая процесс погрузки и выгрузки. В удобной кабине с эргономикой легкового автомобиля помимо водителя могут разместиться еще двое человек.

Все фургоны для каршеринга оснащены тяговитыми турбодизельными двигателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л мощностью 125 л.с. (350 Нм) в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией и с приводом на переднюю ось.

Динамические возможности автомобиля позволяют легко удерживаться в городском потоке. Высокий уровень безопасности и комфорта в движении обеспечивается стандартно устанавливаемыми ABS, электронной системой курсовой устойчивости (ESC), системой помощи при экстренном торможении (EBA), системой помощи при трогании на подъеме. Боковые зеркала снабжены подогревом и электрорегулировками.

Пользователи «Яндекс.Драйв» уже могут арендовать фургон в Москве поминутно или на несколько часов (пакетные тарифы на 2, 5 и 12 часов).

На тему:

  Article "tagged" as:
FordTransitМоскваЯндекс.Драйв
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В Москве планируют запретить парковку на придомовой территории

В Москве планируют запретить парковку на придомовой территории 54

Harley-Davidson представил мотоцикл-трансформер

Harley-Davidson представил мотоцикл-трансформер 0

Трамп пообещал запретить импорт премиальных немецких автомобилей в США

Трамп пообещал запретить импорт премиальных немецких автомобилей в США 0