Ford Transit доступны клиентам «Яндекс.Драйв» в Москве

Самые популярные в России легкие коммерческие автомобили иностранного бренда доступны для аренды клиентами сервиса в Москве.

Ford Transit для «Яндекс.Драйва» представляет собой цельнометаллический фургон со средней крышей и средней базой. Габариты багажника составляют 3200x1700x1900 мм, что позволяет перевезти за одну поездку до 10 кубометров груза, в том числе крупную бытовую технику и мебель в неразобранном виде.

Грузоподъемность удовлетворяет любые бытовые нужды, в то же время позволяя автомобилю проезжать без пропуска в зоны в пределах Третьего транспортного кольца в Москве. В настоящее время Ford Transit является самым вместительным и грузоподъемным из автомобилей, предлагаемых пользователям «Яндекс.Драйва».

Багажник Ford Transit для каршеринга оснащен системой крепления груза с помощью стяжных ремней и петель. Загрузка возможна как через боковую сдвижную дверь, так и через задние распашные.

В задний бампер встроена удобная широкая ступенька с фрикционным покрытием, облегчающая процесс погрузки и выгрузки. В удобной кабине с эргономикой легкового автомобиля помимо водителя могут разместиться еще двое человек.

Все фургоны для каршеринга оснащены тяговитыми турбодизельными двигателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л мощностью 125 л.с. (350 Нм) в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией и с приводом на переднюю ось.

Динамические возможности автомобиля позволяют легко удерживаться в городском потоке. Высокий уровень безопасности и комфорта в движении обеспечивается стандартно устанавливаемыми ABS, электронной системой курсовой устойчивости (ESC), системой помощи при экстренном торможении (EBA), системой помощи при трогании на подъеме. Боковые зеркала снабжены подогревом и электрорегулировками.

Пользователи «Яндекс.Драйв» уже могут арендовать фургон в Москве поминутно или на несколько часов (пакетные тарифы на 2, 5 и 12 часов).