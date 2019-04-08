Испытания систем высокоавтоматизированного управления Volkswagen в Гамбурге

В Гамбурге проходят испытания автомобилей Volkswagen, оснащенных системами автоматизированного управления

Исследовательское подразделение Volkswagen проводит в Гамбурге испытания автомобилей, оснащенных системами автоматизированного управления. Это первый опыт марки по тестированию систем автоматизированного управления четвертого уровня в реальных городских условиях. Парк из пяти электромобилей e-Golf, оснащенных лазерными сканерами, видеокамерами, ультразвуковыми датчиками и радарами, будет совершать поездки по трехкилометровому маршруту внутри Гамбурга. Результаты поездок будут анализироваться в рамках работы над многочисленными исследовательскими проектами Volkswagen в области разработки систем автоматизированного управления. Они позволят проводить испытания ориентированных на клиента сервисов и оптимизировать транспортные средства.

Глава исследовательского подразделения концерна Аксель Хайнрих (Axel Heinrich) отметил:

«Основное внимание в ходе испытаний уделяется техническим возможностям, а также условиям городской инфраструктуры. Для того, чтобы сделать в будущем управление автомобилем более безопасным и комфортным, транспортные средства должны стать автономными и более интеллектуальными. Но и города, со своей стороны, должны обеспечить наличие цифровой экосистемы, которая позволит автомобилям обмениваться информацией светофорами, модулями управления транспортными потоками и

между собой».

В настоящее время в Гамбурге идет строительство тестового девяти километрового участка, который будет оснащен всей необходимой инфраструктурой для использования автоматизированного управления и обмена данными с информационными сетями. Завершение подготовки объекта запланировано на 2020 год.

К дате окончания работ в Гамбурге должна быть поэтапно проведена модернизация светофоров: они будут оборудованы модулями для обмена информацией в цепочках «инфраструктура – автомобиль» (I2V) и «автомобиль – инфраструктура» (V2I). Таким образом, Volkswagen и Гамбург делают решительный шаг на пути к дальнейшей оптимизации транспортных потоков за счет внедрения цифровых технологий и полномасштабной эксплуатации систем автоматизированного управления в городе.

Ответственный за экономику, транспорт и инновации член сената Гамбурга Михаэль Вестхагеманн (Michael Westhagemann) отмечает:

«Через два с половиной года Гамбург будет принимать Всемирный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ITS), где системам автоматизированного управления будет отведено ключевое место. Я рад, что стратегический партнер Volkswagen стал первым пользователем нашей испытательной цифровой трассы».

Автомобили e-Golf, подготовленные исследовательским подразделением Volkswagen, оснащены одиннадцатью лазерными сканерами, семью радарами и четырнадцатью камерами. Объем информации, передаваемой за минуту регулярных тестовых поездок (продолжительность может составлять несколько часов), может достигать 5 Гб. Вычислительная мощность оборудования, размещенного в багажном отделении e-Golf, сопоставима с уровнем эффективности 15 ноутбуков.

Такие невероятные характеристики в сочетании с выдающимися технологиями датчиков за миллисекунды и с высочайшей точностью фиксируют и обрабатывают данные о пешеходах, велосипедистах, других автомобилях, перекрестках, приоритетности проезда, припаркованных автомобилях и перестроениях в транспортном потоке. Несмотря на разнообразие и сложность информации, использованный в программном обеспечении автомобилей искусственный интеллект должен регистрировать все объекты движения и обеспечивать соответствующие реакции, без формирования ложных сигналов тревоги. Используется несколько различных подходов к оптимизации работы искусственного интеллекта, в частности: глубокое обучение, нейронные сети и методики распознавания образов.

Из соображений безопасности в ходе всех тестовых поездок в Гамбурге на водительском месте будут постоянно находиться специально подготовленные водители-испытатели. В их обязанности входит постоянный контроль за всеми функциями, связанными с движением, и вмешательство в управление при возникновении опасной ситуации. Кроме того, в полном объеме обеспечивается соблюдение всех требований по защите данных.

Различные уровни систем автоматизированного управления:

Первый уровень (Level 1): вспомогательные системы

Пример: адаптивный круиз-контроль (АСС)

Второй уровень (Level 2): системы частично автоматизированного управления

Пример: Travel Assist – сочетание адаптивного круиз-контроля и ассистента сохранения полосы движения Lane-keep Assist

Третий уровень (Level 3): системы, обеспечивающие автоматизированное управление в определенных условиях

Пример: ассистент движения в пробке Traffic Jam Assist

Четвертый уровень (Level 4): системы высокоавтоматизированного управления

Пример: парковочный автопилот Park Pilot

Пятый уровень (Level 5): полная автоматизация

Пример: транспортные средства с полностью автоматизированным управлением (с системами автопилотирования)