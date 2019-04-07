BMW, Daimler и Volkswagen уличены в сговоре

Антимонопольные органы Евросоюза заподозрили BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.

По данным следствия, эти три европейских автопроизводителя, включая их подразделения Audi и Porsche, в период с 2006 по 2014 год договаривались о том, чтобы сдерживать вывод на рынок технологий, которые позволили бы снизить токсичность выбрасываемых автомобилями оксидов азота, крайне опасных для здоровья человека. Действия производителей приводили к ограничению возможностей европейских потребителей в выборе менее загрязняющих атмосферу автомобилей.

Сами автопроизводители утверждают, что они действительно вели совместные обсуждения технологий очистки выбросов, но лишь с целью усовершенствования этих технологий, а не ограничения их вывода на рынок. По словам представителей BMW, между компаниями не было никаких секретных соглашений, не было и никаких намерений навредить потребителям.

В компании Daimler заявили о том, что они сотрудничают с антимонопольными органами ЕС и не ожидают, что будет наложен штраф. В ЕС при этом отмечают, что выводы предварительного расследования не предрешают его окончательные результаты, которые будут позже.

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