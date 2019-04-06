Инспектор просит выйти из машины. Можно ли отказаться?

Обязательно ли выходить из машины по требованию сотрудника ГИБДД

Ситуация с необходимостью выходить из машины по требованию инспектора на первый взгляд довольно запутанная. С одной стороны, «законные требования сотрудника полиции обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами» (смотрим п.3.ст. 30 ФЗ «О полиции» ). За отказ предусмотрена достаточно суровая санкция — до 15 суток ареста. С другой стороны, в Административном регламенте ГИБДД нет такого пункта, согласно которому инспектор мог бы требовать водителя покинуть его авто без объективной на то причины (раздел «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении федерального государственного надзора». Ключевой момент — «без объективной причины». Их может быть несколько:

Проведение досмотра транспортного средства (например, похожая машина числится в розыске). В этом случае инспектор сначала составляет протокол о досмотре транспортного средства, в котором участвует водитель.

Отстранение от управления транспортного средства (п. 224 Административного регламента ГИБДД). Сама формулировка предполагает то, что водитель должен будет покинуть салон авто, поскольку, оставаясь внутри, он может попытаться скрыться от инспекторов.

Задержание транспортного средства. В КоАП РФ существует целый ряд статей, предусматривающих задержание авто. В этом случае машину эвакуируют на спецстоянку, где она находится до момента устранения причины задержания.

Административное задержание водителя. Конкретных оснований для применения данной меры КоАП РФ не предусматривает, а лишь указывает, что она применяется в исключительных случаях и при наличии острой необходимости.

Итак, фраза: «выйдите, пожалуйста, из машины» — просьба, которая должна иметь под собой основание. Так что ничто не мешает напрямую спросить у инспектора, в чем причина. Если объяснения не последовало, вы вполне можете остаться в салоне. Только не забывайте, что в некоторых случаях согласие выйти из машины без демонстрации своих глубоких познаний в законодательстве может сэкономить ваше же время и избавить от дополнительной нервотрепки.

«Примерно года два назад в Москве меня остановили инспекторы ДПС, — рассказывает главный редактор zr.ru Артур Саруханов. — Проверили документы и попросили выйти из машины. Я не понял, в чем, собственно, дело, но подчинился. Оказалось, что у меня была залита незамерзайка, которая резко отдавала спиртом, а сотрудник ГИБДД, общаясь со мной через окно, заподозрил, что пахнет от меня. Благо, после того как я вышел из машины, все удачно разрешилось, и я поехал дальше».

Надо заметить, что сотрудникам Госавтоинспекции тоже нет особого резона просто так выдергивать из-за руля всех подряд. Многие водители сегодня юридически подкованны и знают, когда должны выходить из машины, а когда нет. Так что такого рода просьба чаще всего имеет под собой вполне объективные основания.

Вот что рассказал в беседе с «За рулем» инспектор ДПС старший лейтенант Илья Архипов: «Будет водитель сидеть в машине или из нее выйдет, по большому счету, не играет никакой роли. В некоторых случаях мы можем предложить выйти из транспортного средства, чтобы убедиться, например, что у водителя нет оружия — вдруг оно лежит прямо под сиденьем или еще что-то в таком же духе. Опять же, представляете, если на улице дождь льет или снегопад, а ты остановил человека — захочется ли ему выходить на улицу вот просто чтобы со мной побеседовать? Думаю, что не особо. Поэтому все зависит от конкретных обстоятельств».

Согласно п. 93 все того же Административного регламента, предложение выйти из машины может поступить вам в случаях:

наличия у водителя признаков опьянения и (или) болезненного состояния;

для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза;

для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;

когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;

необходимости устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов;

когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника.

Обратите внимание, что «предложение» в данном случае — то же самое, что требование. Так что не подчиниться вы не можете — все-таки перед вами представитель власти. А вот если вы видите, что инспектор действует, что называется, не по процедуре, смело снимайте его на камеру, просите включить регистратор в патрульной машине. В дальнейшем, если дело дойдет до суда, у вас на руках будут доказательства допущенных нарушений. Согласитесь, это гораздо разумнее, чем просто сидеть в машине и упорно доказывать сотруднику полиции, что он неправ.

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