GALA NIGHT в честь празднования 100-летнего юбилея Bentley

Bentley c размахом отпраздновал свой 100-летний юбилей в России

В этом году компания Bentley отмечает важную веху в истории – 100-летний юбилей со дня основания. Этап, который достигают очень немногие компании, станет поводом еще раз вспомнить о богатом историческом наследии бренда, отметить глобальный успех сегодняшнего дня и выразить твердую уверенность

в будущих победах.

Глава марки Bentley в России Кристиан Шлик отмечает: «Компания Bentley создает роскошные автомобили класса Gran Turismo с момента основания в 1919 году, и на пороге юбилея марки модельный ряд пополнился автомобилем Continental GT Convertible. Мы рады отметить столетие компании торжественным мероприятием Bentley Gala Night и впервые представить новый кабриолет российским клиентам в Москве. В этот особенный для нас вечер время остановилось, чтобы гости пережили прелесть момента и ощутили

красоту мгновения».



В 1919 году Уолтер Оуэн Бентли (Walter Owen Bentley) ставил перед своей компанией цель «создать быстрый автомобиль, хороший автомобиль, лучший в своем классе». Этот принцип является ключевым в развитии бренда и помог Bentley стать мировым лидером среди производителей роскошных автомобилей.

Мероприятия, посвященные празднованию столетия, пройдут по всему миру. В честь этого важного события в Москве состоялся торжественный гала-ужин Bentley Gala Night для поклонников истинной британской роскоши, динамики и элегантного дизайна. Мероприятие бренда, стартовавшее в символичное время (20:19), посетили клиенты, дилеры, известные персоны среди которых Полина Аскери, Алла Вербер, Анна Ивченко, Петр Аксенов, Марина Руднева, Маргарита Лиева и другие.

100 лет компании Bentley – это наследие, опыт и победы, которые с трепетом передавались от одного поколения к другому, привнося в классику новое. В этот особенный для марки день гости Bentley Gala Night погрузились в атмосферу роскоши, исключительного перфоманса и эмоционального актерского монолога.

Перфоманс Bentley Gala Night – повествование о каждом из нас. О том, что важно не упустить момент, скрывающийся в череде каждодневных событий. В череде телефонных звонков, встреч, быта, перелетов. Выдохнуть. Задуматься. Почувствовать. Вместе с главным героем, роль которого исполнил Константин

Хабенский, Bentley «останавливает время». Визуальные метафоры инсталляции слились с честным монологом, чтобы напомнить каждому о простых истинах.

О простом моменте, размножив который можно увидеть целую эпоху. О моменте, в котором все важное происходит здесь и сейчас. Исключительный вечер в Музее русского импрессионизма продолжили индивидуальные экскурсии по выставке работ художника Николая Мещерина «Выход из суеты», изысканный ужин с роскошными элементами Bentley

Centenary и живая музыка

В рамках Bentley Gala Night также состоялась российская премьера роскошного Continental GT Convertible. Новый кабриолет – воплощение богатого опыта компании Bentley в создании прогрессивных и выдающихся

автомобилей класса Gran Turismo. Он спроектирован и создан вручную мастерами из Крю (Великобритания), где расположен единственный завод марки. Элегантный кабриолет от Bentley – великолепное сочетание

непревзойденной динамики и утонченного дизайна.

Роскошный Bentley Continental GT Convertible развивает феноменальную мощность 635 л.с., максимальную скорость 333 км/ч и разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 с.