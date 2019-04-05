Глава управления ГИБДД по Москве подал в отставку по собственному желанию

Виктор Коваленко, глава управления ГИБДД по Москве, опроверг слухи о своем увольнении в связи с произошедшим на прошлой неделе резонансным ДТП в Москве

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о своем увольнении, назвав ее «сплетнями». В самом ГИБДД также не подтвердили сообщение о том, что вопрос о его отставке якобы поднимался на совещании руководства федеральной госавтоинспекции. При этом источники СМИ утверждают, что после отпуска он оставит свою должность, отмечая, что это не связано с произошедшим на прошлой неделе резонансным ДТП в Москве.

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, уточнив, что это не связано с резонансным ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина с ребенком.

«Проблемы в управлении были давно, еще до этой аварии», — пояснил собеседник агентства, отметив, что на данный момент Коваленко находится в отпуске, а указ об освобождении его от должности главы управления ГИБДД по Москве подписывает президент России Владимир Путин.

Ранее о том, что Коваленко может покинуть свой пост, сообщала на своем сайте радиостанция «Говорит Москва». Там отметили, что после выхода из отпуска он уже не вернется на прежнюю должность. Источник радиостанции утверждает, что Коваленко написал рапорт о выходе на пенсию. Собеседник «Говорит Москва» добавил, что вопрос о его отставке поднимался во вторник, 2 апреля, на совещании руководства федеральной госавтоинспекции.

При этом, как сообщил РИА «Новости» представитель ГИБДД МВД РФ, совещание, на котором якобы обсуждалось увольнение начальника столичной госавтоинспекции, не проводилось.

«В ГУОБДД МВД России такого совещания не было. Иной информацией не располагаем», — отметил собеседник агентства.

Впрочем, опровергать информацию об отставке Коваленко он не стал. Это сделал сам глава управления ГИБДД по Москве, назвав данные сообщения слухами.

«Извините, я понимаю, я сплетни не комментирую», — сказал он m24.

Ранее руководитель ГИБДД Москвы получил предупреждение о неполном служебном соответствии в связи с той самой аварией на Можайском шоссе. Как отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, если повторится ситуация, аналогичная этому ДТП, Коваленко поплатится должностью.

«Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности», — заявил Колокольцев.

Речь идет об аварии в Москве в ночь на понедельник, 25 марта. Тогда на Можайском шоссе столкнулись Mercedes Gelandewagen и «Нива», передавал телеканал «360». В результате ДТП погибла женщина, сидевшая за рулем отечественного автомобиля, и ее 14-летняя дочь. Еще один пассажир этого авто, супруг погибшей женщина, попал в больницу с ранениями.

Известно, что в момент столкновения Gelandewagen двигался с очень высокой скоростью. Эту информацию подтверждают и очевидцы произошедшего. Как отметил отец погибшей девочки, шансов спасти его семью практически не было.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД вскоре после аварии отпустили водителя дорогостоящего авто, после чего он скрылся с места происшествия.

Как позже стало известно «Пятому каналу», ранее автолюбитель уже был судим за разбой. Мужчину объявили в розыск.

Спустя три дня после аварии к нему обратился глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав его «отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род».

«Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительно явиться в полицию, где бы ты ни находился», — подчеркнул он.

Кроме того, глава Чечни призвал руководство правоохранительных органов принять все необходимые меры для установления места нахождения и задержания подозреваемого.

«Данный вопрос у меня на особом контроле. Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова [подозреваемого виновника аварии], который оставил место происшествия», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.