30 миллионов Volkswagen Passat продано по всему миру

С конвейера завода Volkswagen сошел 30-миллионный автомобиль модели Passat

Сошедший с конвейера завода Volkswagen в Эмдене (Emden) 30-миллионный Passat установил новый рекорд в своем сегменте, став самой продаваемой моделью среднего класса. 30-миллионный рекордсмен – Passat GTE цвета Pyrite Silver Metallic. Он оснащен гибридным приводом plug-in и новейшими технологиями и представляет собой новую стадию эволюции бестселлера марки (прием заказов в Европе начнется в мае).

В ближайшие месяцы 30-миллионный Passat будет использоваться в качестве демонстрационного автомобиля.Главный операционный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер (Ralf Brandstätter) отметил: «Passat – одна из самых важных и успешных моделей Volkswagen. За 46 лет с момента появления первого автомобиля уже 30 миллионов покупателей выбрали Passat. В результате Passat стал одним из самых популярных автомобилей в мире. Volkswagen гордится успехом модели, которая является эталоном в своем классе». Член правления марки Volkswagen, ответственный за производство, д-р Андреас Тостманн (Dr. Andreas Tostmann), отметил: «В настоящее время мы производим Passat для более чем 100 рынков на 10 заводах, расположенных на 3 континентах, что делает его по-настоящему мировым бестселлером».

Для разных рынков Volkswagen предлагает различные модификации Passat. Новое поколение модели для европейского рынка – это автомобиль, получивший новейшие технические решения.

Благодаря Travel Assist, последнему поколению интеллектуальных систем автоматизированного управления IQ.DRIVE от Volkswagen, Passat станет первым автомобилем марки, в котором на скорости от 0 до 210 км/ч можно использовать технологии частичного автопилотирования. Новая модель также получила интерактивные светодиодные матричные фары IQ.LIGHT и приложения для управления мультимедийными системами MIB3 с постоянным онлайн-доступом.

Усовершенствованный Passat GTE приобретает особое значение для позиционирования модельного ряда марки, так как будущие модели с гибридным приводом plug-in также станут значительно более мощными по сравнению с 30-миллионным рекордсменом. Теперь запас хода достигает 55 км при измерении в новом цикле WLTP, что соответствует ориентировочно 70 км по циклу NEDC. Кроме того, двигатель нового Passat GTE мощностью 218 л.с. уже сейчас соответствует нормам экологического стандарта Евро-6d, требования которого будут распространяться на автомобили начиная

с 2021 года выпуска.

14 мая 1973 года на заводе в Вольфсбурге (Wolfsburg) Volkswagen начал производство первых Passat под девизом «Начало новой эры Volkswagen». Модель заложила основу для появления принципиально нового семейства автомобилей, отличавшихся двигателями с водяным охлаждением, передним приводом и ультрасовременным полностью стальным шасси.

Позиционируемый как автомобиль среднего класса, Passat стал преемником Volkswagen 1.600 (с задним расположением двигателя, с воздушным охлаждением и задним приводом). 46 лет назад никто в Вольфсбурге и подумать не мог, что будет продано 30 миллионов Passat и что по этому показателю модель превзойдет даже легендарный Volkswagen Beetle (21.5 миллиона проданных автомобилей). Наряду с Beetle и Golf (продано 35 миллионов единиц) Passat является одним из трех самых продаваемых автомобилей Volkswagen.