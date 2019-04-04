Вьетнамская VinFast получила патент в России на продажу своих автомобилей

Автопроизводитель VinFast планирует начать продажи своих автомобилей на российском рынке

Молодой вьетнамский автопроизводитель VinFast планирует расширить свою географию продаж до российского рынка. На это указывают соответствующие документы, которые вместе с изображениями седана и кроссовера появились в базе Роспатента.

Несмотря на то, что о возможном появлении автомобилей VinFast в России до сих пор не было и речи, факт их патентования в России действительно говорит о том, что вьетнамцы рассматривают нашу страну как один из самых перспективных рынков мира.

Мировая премьера обоих моделей состоялась в октябре прошлого года на международном автосалоне в Париже. Кроссовер VinFast Lux SA 2.0 создан по примеру BMW X5, но в итоге от «немца» остались лишь пропорции. Все остальное – уникальное, разработанное в собственной дизайн-студии под руководством Дэвида Лайонсома, который ранее несколько лет «дизайнил» в General Motors.

Под капотом Lux SA 2.0 оснастили 2,0-литровой турбированной «четверкой» на 231 л.с., работающей в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод – задний или опциональный полный.

Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10). Внешне и технически он во многом схож с кроссовером: та же связка «турбочетверки» с 8-АКПП и задний привод.

Производство автомобилей уже началось, но мелкими сериями и не для продажи. Пилотная партия из собранных 155 экземпляров отправится на тесты в 14 стран на четырех континентах и пробудет там до конца августа. После этого, вероятно, начнется серийный выпуск «товарных» машин. Следовательно, на экспорт они отправятся не раньше 2020 года.

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