Вьетнамская VinFast получила патент в России на продажу своих автомобилей

Молодой вьетнамский автопроизводитель VinFast планирует расширить свою географию продаж до российского рынка. На это указывают соответствующие документы, которые вместе с изображениями седана и кроссовера появились в базе Роспатента.
Несмотря на то, что о возможном появлении автомобилей VinFast в России до сих пор не было и речи, факт их патентования в России действительно говорит о том, что вьетнамцы рассматривают нашу страну как один из самых перспективных рынков мира.
Мировая премьера обоих моделей состоялась в октябре прошлого года на международном автосалоне в Париже. Кроссовер VinFast Lux SA 2.0 создан по примеру BMW X5, но в итоге от «немца» остались лишь пропорции. Все остальное – уникальное, разработанное в собственной дизайн-студии под руководством Дэвида Лайонсома, который ранее несколько лет «дизайнил» в General Motors.
Под капотом Lux SA 2.0 оснастили 2,0-литровой турбированной «четверкой» на 231 л.с., работающей в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод – задний или опциональный полный.
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10). Внешне и технически он во многом схож с кроссовером: та же связка «турбочетверки» с 8-АКПП и задний привод.
Производство автомобилей уже началось, но мелкими сериями и не для продажи. Пилотная партия из собранных 155 экземпляров отправится на тесты в 14 стран на четырех континентах и пробудет там до конца августа. После этого, вероятно, начнется серийный выпуск «товарных» машин. Следовательно, на экспорт они отправятся не раньше 2020 года.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru