Ford представил новое поколение кроссовера Kuga

Новое поколение кроссовера Ford Kuga появится на европейском рынке в 2019 году

Модель построена на платформе C2, которую использует семейство Ford Focus последнего поколения. Кроссовер стал легче на 90 кг, получил более жесткий кузов, а также более просторный салон. Дизайн Ford Kuga выполнен в стилистике модели Focus и доступен кроссовер будет в трех вариантах исполнения (Vignale, ST-Line и Titanium), отличающихся декором кузова и интерьера.

Салон также сделан в стилистике Ford Focus — с ним у кроссовера практически целиком унифицирована передняя панель. В оснащение Kuga входят современные системы активной безопасности фирменного комплекса Co-Pilot360, онлайн-сервисы для мультимедиа и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с изогнутым дисплеем.

В линейку моторов Ford Kuga для Европы вошли дизельные агрегаты (120-сильный 1,5-литровый EcoBlue и 190-сильный 2-литровый EcoBlue), бензиновые моторы (120- и 150-сильный 1,5-литровый EcoBoost), а также несколько гибридных вариантов. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-диапазонной автоматической трансмиссией, для гибридов предусмотрен вариатор. Привод в базовом варианте передний, но для самого мощного дизеля и некоторых гибридных вариантов доступен полный привод.

Версия EcoBlue Hybrid оснащается 150-сильным дизелем и 48-вольтовой литий-ионной батареей. Аккумулятор с помощью стартер-генератора будет запасать энергию торможений, чтобы отдавать ее на разгоне. Варианты Hybrid и Plug-In Hybrid сделаны на основе бензинового 2,5-литрового мотора, дополненного электродвигателем. Суммарная мощность силовой установки составляет 225 л.с. Plug-In Hybrid оснащен аккумулятором на 14,4 кВт/ч, который позволяет проехать до 50 км на электротяге, емкость батареи Hybrid меньше, но точных характеристик мотора пока не раскрыто.

На российском рынке новый кроссовер не появится, поскольку Ford покинул сегмент легковых автомобилей в России.

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