Уникальная опция для Skoda Scala – индивидуальная надпись на задней двери

Благодаря технологии скоростной 3D-печати, разработанной в Млада-Болеславе, клиенты могут заменить стандартную надпись ŠKODA на задней двери автомобиля на любую другую

Обладая эмоциональным дизайном, прогрессивными технологиями, невероятной функциональностью и самыми современными возможностями сетевого подключения, ŠKODA SCALA устанавливает новые стандарты в своем классе. Помимо трех комплектаций и обширного списка дополнительного оборудования теперь автомобиль также доступен с уникальной в индустрии опцией – технология скоростной 3D-печати, разработанная чешским брендом, позволяет заменить стандартную надпись ŠKODA на задней двери модели на индивидуальную.

Технология скоростной 3D-печати позволяет создать надпись длиной от трех до девяти букв. Например, клиент может нанести на заднюю дверь автомобиля свое имя, имя супруги или ребенка. Все буквы выполнены фирменным шрифтом ŠKODA и имеют глянцевое хромированное покрытие.

Надпись должна состоять из прописных букв, в том числе возможно с чешской диакритикой, не иметь пробелов или знаков препинания. Новая опция доступна только в сочетании с расширенным задним стеклом, которое в модели SCALA входит в пакеты Emotion и Image. Затемненное стекло идеально подчеркивает надпись, которая крепится к нему специальным клеем – если она надоест, ее можно удалить, при этом на поверхности не останется никаких следов.

Еще одно решение Simply Clever: индивидуальную надпись можно заменить на стандартную ŠKODA без посещения дилерского центра. Компания предлагает «родную» надпись в рамке с хромированной окантовкой и кристаллическим дизайном. Как и рамка для фотографий, она имеет складную подставку, поэтому ее можно поставить на стол или повесить на стену. И, конечно, впоследствии в ней можно хранить индивидуальную надпись. Рамка изготовлена из возобновляемых материалов, что позволяет утилизировать ее без вреда экологии. Буквы же производятся из вторсырья. Их, в случае необходимости, владелец может вернуть любому официальному дилеру ŠKODA.

Как будет выглядеть автомобиль с индивидуальной надписью, можно посмотреть в конфигураторе ŠKODA. Опция доступна для заказа уже сегодня.

ŠKODA давно использует технологию 3D-печати для производства запасных частей для своих ретро-автомобилей. Для того, чтобы наладить процесс для массового производства на заводе в Млада-Болеславе, ŠKODA усовершенствовала технологию и запатентовала ее. ŠKODA SCALA стала первой моделью с буквенным обозначением чешского бренда вместо привычного логотипа и первой, получившей уникальную опцию индивидуализации.