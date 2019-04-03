Дизельный Tiguan снова доступен в России

Со 2-го апреля 2019 г Volkswagen возобновляет прием заказов на дизельную версию Tiguan в России

В связи с большим интересом российского рынка к дизельной модификации, а также высоким спросом на Tiguan в целом, который позволяет модели оставаться среди топ-игроков в данном сегменте, марка Volkswagen возобновляет прием заказов на дизельную версию со 2-го апреля 2019 года.

Volkswagen Tiguan c дизельным двигателем мощностью 150 л.с. вновь доступен для заказа в салонах официальных дилеров марки Volkswagen. Силовой агрегат 150 л.с. предлагается в сочетании с 7 ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Цена на модель с этим мотором начинается от 2.099.000 рублей за исполнение OFFROAD.

Дизельный силовой агрегат мощностью 150 л.с. доступен для Volkswagen Tiguan в комплектациях: OFFROAD, Connect, Highline и Sportline. Во всех версиях мотор сочетается с полным приводом 4Motion.

Бестселлер марки с данным двигателем отличается хорошей динамикой и экономичностью: разгон до 100 км/ч занимает 9.3 сек, а расход топлива в смешанном цикле вождения составляет 6.1 л на 100 км.

Глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер отмечает: «Volkswagen Tiguan второго поколения уже несколько лет является бестселлером марки в сегменте SUV, за одиннадцать лет клиентам Volkswagen во всем мире было передано пять миллионов Tiguan. Версия с дизельным двигателем мощностью 150 л.с. демонстрирует отличную динамику при низких показателях расхода топлива. Мы рады сообщить российским поклонникам этой модификации о том, что модель снова доступна для заказа в официальных дилерских центрах Volkswagen».

Volkswagen Tiguan производится на модульной платформе MQB завода Volkswagen Group Rus в Калуге.