Porsche Esports Supercup становится первым мировым виртуальным монокубком

Porsche участвует во всемирном киберспортивном чемпионате Porsche Esports Supercup

Высочайшая мощность в режиме онлайн: Porsche расширяет свою монокубковую серию, включая в нее всемирный киберспортивный чемпионат Porsche Esports Supercup. Название Supercup («Суперкубок») символизирует самую высокую категорию и подчеркивает международный охват и значимость гоночной онлайн-серии, которую проводит производитель спорткаров совместно с компанией iRacing. Соответствующая гоночная серия является площадкой для соревнований лучших пилотов Porsche 911 GT3 Cup на протяжении последних 25 лет.

Сорок виртуальных гонщиков, успешно прошедших всемирный отборочный этап, сразятся в серии из десяти онлайн-гонок, первая из которых пройдет 13 апреля на виртуальной версии трассы Barber Motorsport Park в американском штате Алабама. Финальная гонка состоится 28 сентября на итальянской трассе Монца. Призовой фонд чемпионата составляет 100 000 долларов США.

«Дополнив нашу успешную монокубковую серию киберспортивным чемпионатом, мы расширяем присутствие в мире автоспорта и даем виртуальным гонщикам возможность присоединиться к глобальному сообществу Porsche Motorsport», – говорит глава Porsche Motorsport Фриц Энцингер. «Запуская Porsche Esports Supercup, мы создаем всемирный кубок, который станет достойным трофеем для любого профессионального виртуального гонщика. Квалификационный отбор прошли только киберспортсмены с высочайшим уровнем навыков. Нас ждут исключительно захватывающие гонки», – добавляет Марко Уйхаси, руководитель киберспортивного подразделения Porsche Motorsport.

Чествование спортсменов

Porsche также проведет торжественную церемонию награждения победителя кубка Porsche Esports Supercup на гала-вечере «Ночь чемпионов», в рамках которого компания празднует успехи команд и пилотов в автоспорте. Таким образом, Porsche станет первым крупным автопроизводителем, отмечающим достижения виртуальных гонщиков одновременно с их коллегами с реальных трасс.

«Сердце Porsche отдано автоспорту. Виртуальные гонки позволяют нам разделить эту страсть с еще более широкой аудиторией и создать уникальное сообщество, объединяющее фанатов кибер- и автоспорта», – отмечает Кьелль Грунер, вице-президент по маркетингу Porsche.

Партнерство с iRacing

Для проведения чемпионата компания Porsche заключила партнерство с компанией iRacing – ведущим поставщиком реалистичных гоночных онлайн-симуляторов, действующим в формате сервиса онлайн-подписки с 2004 года. Формат гонок обеспечивает максимально тесное соперничество на каждом этапе сезона. Все десять онлайн-гонок включают в себя квалификационную сессию, спринт и главную гонку.