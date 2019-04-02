Porsche Esports Supercup становится первым мировым виртуальным монокубком

Porsche Esports Supercup становится первым мировым виртуальным монокубком
Апрель 02 21:07 2019

Porsche участвует во всемирном киберспортивном чемпионате Porsche Esports Supercup

Высочайшая мощность в режиме онлайн: Porsche расширяет свою монокубковую серию, включая в нее всемирный киберспортивный чемпионат Porsche Esports Supercup. Название Supercup («Суперкубок») символизирует самую высокую категорию и подчеркивает международный охват и значимость гоночной онлайн-серии, которую проводит производитель спорткаров совместно с компанией iRacing. Соответствующая гоночная серия является площадкой для соревнований лучших пилотов Porsche 911 GT3 Cup на протяжении последних 25 лет.

Porsche Esports Supercup чемпионат

Сорок виртуальных гонщиков, успешно прошедших всемирный отборочный этап, сразятся в серии из десяти онлайн-гонок, первая из которых пройдет 13 апреля на виртуальной версии трассы Barber Motorsport Park в американском штате Алабама. Финальная гонка состоится 28 сентября на итальянской трассе Монца. Призовой фонд чемпионата составляет 100 000 долларов США.

«Дополнив нашу успешную монокубковую серию киберспортивным чемпионатом, мы расширяем присутствие в мире автоспорта и даем виртуальным гонщикам возможность присоединиться к глобальному сообществу Porsche Motorsport», – говорит глава Porsche Motorsport Фриц Энцингер.

«Запуская Porsche Esports Supercup, мы создаем всемирный кубок, который станет достойным трофеем для любого профессионального виртуального гонщика. Квалификационный отбор прошли только киберспортсмены с высочайшим уровнем навыков. Нас ждут исключительно захватывающие гонки», – добавляет Марко Уйхаси, руководитель киберспортивного подразделения Porsche Motorsport.

Чествование спортсменов

Porsche также проведет торжественную церемонию награждения победителя кубка Porsche Esports Supercup на гала-вечере «Ночь чемпионов», в рамках которого компания празднует успехи команд и пилотов в автоспорте. Таким образом, Porsche станет первым крупным автопроизводителем, отмечающим достижения виртуальных гонщиков одновременно с их коллегами с реальных трасс.

Porsche Esports Supercup чемпионат

«Сердце Porsche отдано автоспорту. Виртуальные гонки позволяют нам разделить эту страсть с еще более широкой аудиторией и создать уникальное сообщество, объединяющее фанатов кибер- и автоспорта», – отмечает Кьелль Грунер, вице-президент по маркетингу Porsche.

Партнерство с iRacing

Для проведения чемпионата компания Porsche заключила партнерство с компанией iRacing – ведущим поставщиком реалистичных гоночных онлайн-симуляторов, действующим в формате сервиса онлайн-подписки с 2004 года. Формат гонок обеспечивает максимально тесное соперничество на каждом этапе сезона. Все десять онлайн-гонок включают в себя квалификационную сессию, спринт и главную гонку.

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AMSRUS
AMSRUS

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