Новое назначение в Nissan Россия

Фрэнк Торрес (Frank Torres), занимающий должность дивизионного вице-президента по OPD и корпоративного планирования, назначен Вице-президентом подразделения Nissan Россия

Nissan Европа объявляет сразу о двух изменениях в составе высшего руководства компании. Фрэнк Торрес, занимавший должность дивизионного вице-президента по OPD и корпоративному планированию, назначается Вице-президентом подразделения Nissan Россия. Он сменит на этом посту Джима Райта, который покидает компанию после 25 лет работы в ней.

Фрэнк будет отвечать за основные бизнес-результаты компании в России и странах СНГ, где представлен Nissan. Его офис будет находиться в Москве, а его непосредственным начальником остается Джанлука де Фиччи (Gianluca de Ficchy), глава Nissan в Европе.

Джим Райт за время своей работы в компании Nissan занимал различные руководящие посты. До недавнего времени он возглавлял компанию на британском и российском рынках. Под его руководством был достигнут рекордный рост продаж на рынке Великобритании, а также получено несколько наград за рекламные кампании Qashqai.

«От лица всего менеджмента Nissan Europe я бы хотел поблагодарить Джима за работу в Nissan Europe в течение столь длительного срока. Также я хочу поздравить Фрэнка с новой должностью и желаю ему всяческих успехов на его новом посту», – сказал Джанлука де Фиччи, глава Nissan в Европе.

С 1 апреля 2019 года Фрэнк будет отвечать за стратегию и бизнес-результаты Nissan в России. Его офис будет находиться в Москве. Он также продолжит свое членство в европейском комитете Executive Committee of Nissan. Его непосредственным начальником является Джанлука де Фиччи, глава Nissan в Европе.

На новом посту Фрэнк будет отвечать за общую эффективность ведения бизнеса компании в России, за достижение поставленных целей и преодоление возникающих трудностей на рынке нашей страны, а также в республике Беларусь и Казахстане.

Фрэнк Торрес говорит: “Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к своим обязанностям в регионе, который обладает одним из самых больших потенциалов в мире. Опыт, накопленный мною за годы работы в Испании и Европе, позволяет мне иметь нетривиальное, стратегическое видение компании, которое я буду применять на своем новом посту, чтобы Nissan мог занять то видное место на российском рынке, которого он заслуживает”.

До своего нынешнего назначения Фрэнк занимал должность вице-президента по корпоративной стратегии и директора программного отдела Nissan Europe, базировавшегося в Париже. На этом посту он отвечал за эффективность работы Nissan Europe: в его ведении были прибыльность компании, положение на рынке, а также – общее восприятие модельного ряда компании в регионе.

Кроме того, он курировал вопросы, связанные с энергетическими сервисами. Фрэнку удалось заключить несколько важных сделок по этому направлению с различными компаниями и другими заинтересованными сторонами для продвижения программы повторного использования аккумуляторных батарей, отработавших свой срок на электромобилях, и создания на их базе хранилищ электроэнергии для различных бизнес-структур и обычных домовладений. Он также развивал технологию Vehicle-to-Grid и активно участвовал в продвижении электромобиля Nissan LEAF. По всем вышеперечисленным направлениям европейский регион для Nissan стал лидирующим подразделением компании.

Карьера

Фрэнк работает в Nissan много лет. В 2007 году он пришел в компанию на позицию аналитика по инжинирингу производства. После этого занимал несколько руководящих должностей, в основном на Иберийском полуострове. В 2008 году он стал директором по инжинирингу производства, а спустя год был назначен операционным директором, отвечавшим, в том числе, за управление поставщиков. С 2011 по 2016 годы Фрэнк работал управляющим директором Nissan Motor Iberica SA. В эти годы его офис находился в Барселоне. До того, как прийти в Nissan, Фрэнк 12 лет проработал в компании, являющейся поставщиком автомобильной и аэрокосмической отраслей. До ухода из нее он занимал должность операционного директора.

С февраля 2018 года Фрэнк также отвечал за формирование и внедрение корпоративной бизнес-стратегии. Непосредственным начальником Торреса был Джанлука де Фиччи, глава Nissan в Европе. Кроме того, Фрэнк исполнял обязанности президента NAE – главного подразделения Nissan Europe. Оно расположено в Париже и насчитывает более 700 сотрудников.

Достижения

В годы работы в Испании Фрэнк сосредоточился на повышении конкурентоспособности и гибкости производственной деятельности Nissan в этой стране. Он добилсянескольких значимых бизнес-побед, организовав производство на заводах Nissan в Испании таких моделей, как пикап Navara, электромобиль e-NV200, хэтчбек Pulsar, а также пикапов для Renault и Daimler. Под его руководством завод в Барселоне запустил производство e-NV200, Pulsar и Navara всего за 17 месяцев. За годы руководства Фрэнка испанский завод Nissan получил инвестиций на 600 миллионов евро, из которых 431 миллион евро был вложен непосредственно в новые модели.

Личные воспоминания

Фрэнк говорит: “Я с теплотой вспоминаю большую часть работы, которую я смог сделать в Испании. Особенно памятно то, как мы развивали там бизнес”. Он больше всего гордится тем, что ему удалось улучшить производительность всех испанских заводов компании (в Барселоне, Кантабрии и Авиле) и привлечь многочисленные инвестиции для Альянса, включая Renault и Daimler, а также тем, как ему удалось выстроить отношения испанского подразделения Nissan с региональным правительством и профсоюзами.

Что отличает Nissan?

“Я бы сказал, что в первую очередь Nissan отличает мультикультурный подход. Каждый день вы работаете с людьми со всего мира, которые говорят на разных языках, имеют разное прошлое и уникальные идеи”. Он добавляет: “Мы также в высокой степени коммерчески ориентированная компания, которая стремится к достижению высоких результатов на постоянной основе”. Помимо этого, Фрэнк считает, что компания Nissan впечатляет с точки зрения роли, которую она играет в развитии автомобильного рынка, и ее позиции как истинного новатора, что видно на примере такой модели, как LEAF – единственного электромобиля на рынке, способного не только подзаряжаться энергией от общей электросети, но и отдавать накопленную в его аккумуляторной батарее энергию обратно в сеть, когда это больше всего необходимо.

Прогнозы на будущее

Фрэнк уверен, что “когда мы говорим о будущем, мы на самом деле говорим о сегодняшнем дне. Настоящие изменения начинаются именно сейчас. В ближайшие пять-десять лет рынок изменится сильнее, чем за весь прошедший век”. Он верит в то, что основным трендом останется электрификация автомобильного транспорта, что все больше потребителей начнет смотреть в сторону эффективности расходов и экологичности, предоставляемых электромобилями. Он также верит в то, что в ближайшее время автомобили станут действительно «полностью подключенными», а производители смогут предлагать свои сервисы прямо внутри автомобиля. “Мы создаем все более тесную связь с нашими клиентами, чтобы полностью понять, чего они хотят. В этом и состоит отличие”, – говорит он.

Образование

Университет Universidad Politecnica de Cataluña, специальность: инженер-технолог, 1989 – 1994 годы.

EUNCET, International Masters, MBA international, 2001 год.

PADE (Advance Management Programme), IESE Barcelona, 2014 – 2015 годы.

В свободное от работы время

Фрэнк говорит: “В свободное от работы время я стремлюсь как можно больше времени проводить со своей семьей. Это идеальный способ расслабиться”. Он также заядлый бегун, участвующий в марафонах и ультра-марафонах, включая 24-часовые на дистанции до 120 км. Фрэнк пробежал всю дистанцию Ultra-Trail du Mont-Blanc 2018, это один из самых престижных ультра-марафонов в Европе.

Личный автомобиль

Его личным автомобилем является новый Nissan LEAF, который он считает идеальным транспортным средством для поездок по городу, такому как Париж. Фрэнку также принадлежит X-Trail, которым он пользуется, когда навещает свою семью в Испании.