Mitsubishi планирует выпустить 9-ти местный Outlander

Mitsubishi планирует выпустить 9-ти местный Outlander
Апрель 02 08:08 2019

Mitsubishi Motors сегодня объявила о планах по выпуску 9-местного Outlander. Самая популярная в линейке модель давно зарекомендовала себя как семейный автомобиль – автомобиль для настоящих пап

Поэтому было принято пойти навстречу всем поклонникам кроссовера и одновременно с ранее объявленной 7-местной версией запустить в производство 9-местный вариант.
Обе версии будут выпускаться на базе текущего Outlander на заводе в Калуге.

Mitsubishi Outlander 9 мест

MMC Рус ожидает, что это решение позволит многодетным семьям обрести большую мобильность, а возможно и решиться еще на одного члена семьи.
Теперь места хватит всем!

Каждая новая модель Mitsubishi также является олицетворением слогана “Drive Your Ambition”, отражающего 100-летнюю историю марки и воплощением амбиций владельцев автомобилей Mitsubishi.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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