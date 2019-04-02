Mitsubishi планирует выпустить 9-ти местный Outlander

Поэтому было принято пойти навстречу всем поклонникам кроссовера и одновременно с ранее объявленной 7-местной версией запустить в производство 9-местный вариант.
Обе версии будут выпускаться на базе текущего Outlander на заводе в Калуге.
MMC Рус ожидает, что это решение позволит многодетным семьям обрести большую мобильность, а возможно и решиться еще на одного члена семьи.
Теперь места хватит всем!
Каждая новая модель Mitsubishi также является олицетворением слогана “Drive Your Ambition”, отражающего 100-летнюю историю марки и воплощением амбиций владельцев автомобилей Mitsubishi.
C 2014 года www.amsrus.ru