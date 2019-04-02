JAC Motors запустил программу трейд-ин

JAC Motors запустил программу трейд-ин
Апрель 02 19:04 2019

Программа трейд-ин от JAC Motors  позволит получить хорошую выгоду при покупке автомобиля

Официальный дистрибьютор JAC Motors на территории России, ООО «Джак автомобиль», сообщает о запуске централизованной программы трейд-ин, распространяющейся на легковую гамму компании. Благодаря введению новой программы, приобретение легковых моделей JAC станет еще выгоднее.

JAC_S5

Обменять свой автомобиль на новый кроссоверы JAC на особо привлекательных условиях смогут владельцы автомобилей любой марки, любого года выпуска. В этом случае официальный дилер предоставит дополнительную скидку.

При сдаче своего автомобиля по программе трейд-ин и последующей покупке нового JACS3 любой комплектации выгода составит 20 000 руб.Покупатели, воспользовавшиеся услугой трейд-ин при приобретении кроссовераJACS5, смогут получить скидку в размере 30 000 руб. Программа действует у официальных дилеров JACMotors.В настоящее время продажу легковых автомобилей на территории России осуществляют 44 автосалона, расположенных в 33 городах.

Более полная и подробная информация о российской легковой модельной линейке JACMotors, действующих специальных предложениях, а также со списком участвующих в программах дилеров можно ознакомиться на официальном сайте:http://jaccar.ru/

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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