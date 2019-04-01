Выгодное предложение на Chevrolet Niva будет действовать до конца апреля

Выгодно приобрести Chevrolet Niva можно до конца апреля 2019 года

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 30 апреля 2019 года включительно. Скидки по программам можно суммировать или воспользоваться ими по отдельности. Размер скидок составляет:

30 000 руб. при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру;

35 000 руб. при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк».

Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» — на физические и юридические лица.

Внедорожник Chevrolet NIVA также участвует в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Информацию об условиях смотрите на сайте: https://chevrolet-niva.ru/new-cars/special-offers