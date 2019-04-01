Выгодное предложение на Chevrolet Niva будет действовать до конца апреля

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 30 апреля 2019 года включительно. Скидки по программам можно суммировать или воспользоваться ими по отдельности. Размер скидок составляет:
Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» — на физические и юридические лица.
Внедорожник Chevrolet NIVA также участвует в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Информацию об условиях смотрите на сайте: https://chevrolet-niva.ru/new-cars/special-offers
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