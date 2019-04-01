Открыт шоу-рум Volkswagen «КорсГрупп» в Коломне

Открыт шоу-рум Volkswagen «КорсГрупп» в Коломне
Апрель 01 22:02 2019

Новый шоу-рум Volkswagen «КорсГрупп» начал свою работу в Коломне

В шоу-руме общей площадью 416 м2 использованы самые передовые решения. Дилерский центр «КорсГрупп», входящий в «Топ-20» крупнейших автомобильных холдингов России, осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров.  В распоряжении гостей lounge зона и кафе, а также детский уголок.

«Дилерская сеть марки Volkswagen расширяется, но что более важно – растет качество предоставляемых услуг. В 2019 году продажи Volkswagen растут, несмотря на общее снижение объема рынка. Наши успехи объясняются сбалансированным модельным рядом, отличным соотношением «цена-опции-качество», высокой остаточной стоимостью наших моделей, логичной стоимостью эксплуатации. Кроме того, важным преимуществом Volkswagen является локальное производство, которое позволяет нам выпускать очень интересные версии наших бестселлеров по очень правильной цене. В 2019 году мы продолжим радовать наших клиентов новыми версиями бестселлеров, а в конце года привезем в Россию новый Volkswagen Passat», – отметил Дмитрий Максимов, руководитель отдела продаж марки Volkswagen.

На тему:

  Article "tagged" as:
VolkswagenКоломнашоу-рум
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

От BMW ждут возрождения M1

От BMW ждут возрождения M1 0

Renault сдержал обещание

Renault сдержал обещание 4

Назад в будущее

Назад в будущее 0