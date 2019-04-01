Открыт шоу-рум Volkswagen «КорсГрупп» в Коломне

В шоу-руме общей площадью 416 м2 использованы самые передовые решения. Дилерский центр «КорсГрупп», входящий в «Топ-20» крупнейших автомобильных холдингов России, осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. В распоряжении гостей lounge зона и кафе, а также детский уголок.
«Дилерская сеть марки Volkswagen расширяется, но что более важно – растет качество предоставляемых услуг. В 2019 году продажи Volkswagen растут, несмотря на общее снижение объема рынка. Наши успехи объясняются сбалансированным модельным рядом, отличным соотношением «цена-опции-качество», высокой остаточной стоимостью наших моделей, логичной стоимостью эксплуатации. Кроме того, важным преимуществом Volkswagen является локальное производство, которое позволяет нам выпускать очень интересные версии наших бестселлеров по очень правильной цене. В 2019 году мы продолжим радовать наших клиентов новыми версиями бестселлеров, а в конце года привезем в Россию новый Volkswagen Passat», – отметил Дмитрий Максимов, руководитель отдела продаж марки Volkswagen.
«Дилерская сеть марки Volkswagen расширяется, но что более важно – растет качество предоставляемых услуг. В 2019 году продажи Volkswagen растут, несмотря на общее снижение объема рынка. Наши успехи объясняются сбалансированным модельным рядом, отличным соотношением «цена-опции-качество», высокой остаточной стоимостью наших моделей, логичной стоимостью эксплуатации. Кроме того, важным преимуществом Volkswagen является локальное производство, которое позволяет нам выпускать очень интересные версии наших бестселлеров по очень правильной цене. В 2019 году мы продолжим радовать наших клиентов новыми версиями бестселлеров, а в конце года привезем в Россию новый Volkswagen Passat», – отметил Дмитрий Максимов, руководитель отдела продаж марки Volkswagen.
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