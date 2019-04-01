Открыт шоу-рум Volkswagen «КорсГрупп» в Коломне

Новый шоу-рум Volkswagen «КорсГрупп» начал свою работу в Коломне

В шоу-руме общей площадью 416 м2 использованы самые передовые решения. Дилерский центр «КорсГрупп», входящий в «Топ-20» крупнейших автомобильных холдингов России, осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. В распоряжении гостей lounge зона и кафе, а также детский уголок.