Снимки нового кроссовера Genesis GV80 появились в сети

Genesis представил свой новый внедорожник GV80

Уже в этом году бренд Genesis представит свой первый линейке кроссовер, который уже не раз был замечен фотошпионами, в том числе даже появлялись и фото салона.

В планах марки выпустить два новых кроссовера, один из которых был представлен в качестве концерта Genesis GV80 Fuel Cell еще в 2017 году.

Внешность первого кроссовера и решили показать дизайнеры «Колеса.ру», которые использовали известные данные о модели и дизайн прототипа.

В целом серийный Genesis GV80 не станет точной копией своего концепта, но в целом стилистика, как ожидается, останется.

По предварительным данным, в основе новинки расположится заднеприводная платформа, используемая в седане G80.

Исходя из этого можно предположить, что линейка двигателей будет представлена бензиновыми 2.0, 3.3, 3.5 и 5,0-литровыми агрегатами.

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