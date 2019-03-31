Снимки нового кроссовера Genesis GV80 появились в сети

Снимки нового кроссовера Genesis GV80 появились в сети
Март 31 21:05 2019

Genesis представил свой новый внедорожник GV80

Уже в этом году бренд Genesis представит свой первый линейке кроссовер, который уже не раз был замечен фотошпионами, в том числе даже появлялись и фото салона.

Genesis GV80 1

Фото: www.kolesa.ru

В планах марки выпустить два новых кроссовера, один из которых был представлен в качестве концерта Genesis GV80 Fuel Cell еще в 2017 году.

Внешность первого кроссовера и решили показать дизайнеры «Колеса.ру», которые использовали известные данные о модели и дизайн прототипа.

Genesis GV80

Фото: www.kolesa.ru

В целом серийный Genesis GV80 не станет точной копией своего концепта, но в целом стилистика, как ожидается, останется.

По предварительным данным, в основе новинки расположится заднеприводная платформа, используемая в седане G80.

Исходя из этого можно предположить, что линейка двигателей будет представлена бензиновыми 2.0, 3.3, 3.5 и 5,0-литровыми агрегатами.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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