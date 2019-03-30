За ДТП на Можайском шоссе наказаны начальник и сотрудники ГИБДД Москвы

Виновник смертельного ДТП, после обращения Кадырова, сдался полиции

Начальнику ГИБДД Москвы генерал-майору полиции Виктору Коваленко вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, объявил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщает «Интерфакс».

Такое решение было принято после проверки работы сотрудников ГИБДД на месте ДТП со смертельным исходом на Можайском шоссе, где 25 марта погибли два человека.

«Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИБДД Москвы лишится своей должности», — добавил он.

Один из инспекторов, работавших на месте ДТП на Можайском шоссе, уволен, второй — предупрежден о неполном служебном соответствии.

Также о неполном служебном соответствии предупреждены несколько руководителей подразделений ГИБДД Москвы, еще двоим — объявлен строгий выговор.

Вечером 24 марта на Можайском шоссе в Москве столкнулись Mercedes Gelandewagen и «Нива». Пассажирки «Нивы» — мать и дочь — погибли. Водитель «мерседеса» — уроженец Чечни Муслим Джамбеков — скрылся с места происшествия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал, чтобы Джамбеков сдался полиции и «не позорил свой род». На следующий день после обращения Кадырова Джамбеков явился в полицию.

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