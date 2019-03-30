Новым студенческим концепт-каром Škoda станет пикап на базе модели Kodiaq

Škoda Kodiaq станет основой для проекта студенческого концепт-кара

Шестым по счету студенческим концепт-каром станет пикап на базе модели ŠKODA KODIAQ, которая впервые будет взята за основу для проекта. Такая задача стоит перед командой из 35 студентов технического училища ŠKODA. При поддержке опытных инженеров из департаментов технического развития, дизайна и производства, ученики превратят SUV в динамичный двухдверный пикап.

Готовый концепт-кар будет представлен публике уже в июне. Каждый год, начиная с 2014-го, студенческие проекты демонстрируют высокое качество профессиональной подготовки в техническом училище ŠKODA в Млада-Болеславе, история которого насчитывает более 90 лет.

Команда студентов технического училища ŠKODA в возрасте от 17 до 20 лет, среди которых шесть девушек, собирается превратить ŠKODA KODIAQ в современный двухдверный пикап. Выбор первого SUV чешского бренда в качестве основы для проекта совершенно оправдан: модель играет важную роль для марки. Большие колеса, острые грани и рельефный силуэт подчеркивают лаконичный и в то же время выразительный дизайн KODIAQ, при этом оставляя достаточно свободы для творчества.

Новый концепт-кар станет шестым с 2014 года и будет представлен публике в июне. Для студентов участие в таком проекте – важный опыт, который они могут получить в процессе обучения. Кроме того, это возможность продемонстрировать свой инженерный талант и творческий подход еще в стенах училища.

Студентка Зузана Отрадовска (Zuzana Otradovská): «Разработка концепт-кара – это фантастическая работа. Где еще будет такая возможность во время учебы создать небольшой командой собственный автомобиль и воплотить в нем свои идеи и задумки? И все это при поддержке опытных инженеров, дизайнеров и преподавателей ŠKODA».

На начальном этапе обучения ученики могли наблюдать за работой шеф-дизайнера Оливера Штефани (Oliver Stefani) и его команды в дизайн-центре ŠKODA в Млада-Болеславе, а затем под руководством экспертов создать собственные эскизы.

С 2014 года студенты технического училища ŠKODA в Млада-Болеславе ежегодно разрабатывают свой концепт-кар. Первым подобным проектом был автомобиль CITIJET, созданный на основе модели ŠKODA CITIGO. Затем последовал проект FUNSTAR, представлявший собой пикап на базе ŠKODA FABIA. ŠKODA RAPID SPACEBACK в руках студентов превратился в купе ATERO. В 2017 году еще один ŠKODA CITIGO был

трансформирован в электромобиль ELEMENT, а в 2018 году студенты создали кабриолет SUNROQ на базе компактного SUV ŠKODA KAROQ.

Каждый из этих автомобилей демонстрирует творческий потенциал учеников и те потрясающие возможности, которые открываются перед ними в Академии ŠKODA.

Техническое училище ŠKODA, основанное в 1927 году, занимается подготовкой студентов по целому ряду специальностей. Продолжительность обучения в зависимости от курса составляет 3 или 4 года. Высокий уровень образовательных программ и современное оборудование Академии позволяют студентам получить необходимые знания и навыки, которые в будущем пригодятся в их профессиональной деятельности.