Hyundai Venue – новый кроссовер 2020 года

В переводе с английского это означает «место», в том числе место, в котором люди договариваются встретиться. В данном случае — внутри автомобиля. Venue обладает уникальным модным стилем, идеально подходящим для нового, самого компактного кроссовера Hyundai
Мировые СМИ впервые увидят Venue на Нью-Йоркском международном автосалоне 17 апреля. В рамках глобальной премьеры будет использоваться инновационная технология дополненной реальности (AR). Дополненная реальность — это интерактивная среда, в реальном времени дополняющая физический мир вокруг нас компьютерными объектами, которые можно видеть без очков или гарнитуры виртуальной реальности на обычных электронных устройствах.
Зрители смогут наблюдать за расширенной AR-презентацией по ссылке: https://www.hyundaiusa.com/ в 10:45 по восточному времени (США).
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