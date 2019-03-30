Hyundai Venue – новый кроссовер 2020 года

Традиционно кроссоверы Hyundai называются по именам городов или особых мест. Venue — это место, где хочется быть, пока человек едет к конечной точке путешествия, где бы она ни находилась

В переводе с английского это означает «место», в том числе место, в котором люди договариваются встретиться. В данном случае — внутри автомобиля. Venue обладает уникальным модным стилем, идеально подходящим для нового, самого компактного кроссовера Hyundai

Мировые СМИ впервые увидят Venue на Нью-Йоркском международном автосалоне 17 апреля. В рамках глобальной премьеры будет использоваться инновационная технология дополненной реальности (AR). Дополненная реальность — это интерактивная среда, в реальном времени дополняющая физический мир вокруг нас компьютерными объектами, которые можно видеть без очков или гарнитуры виртуальной реальности на обычных электронных устройствах.

Зрители смогут наблюдать за расширенной AR-презентацией по ссылке: https://www.hyundaiusa.com/ в 10:45 по восточному времени (США).