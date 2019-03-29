Что делать если в ПТС исписаны все строки?

В ПТС закончились свободные графы. Надо ли что-либо предпринимать?

Будут ли у человека, обратившегося с заполненным сверху донизу паспортом технического средства (ПТС), проблемы при совершении регистрационных действий с автомобилем, разъясняет глава Госавтоинспекции – генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Если вы не планируете совершать действия, связанные с внесением изменений в регистрационные данные, нет необходимости получать дубликат паспорта транспортного средства.

Если такая потребность всё же возникнет, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в любое регистрационное подразделение ГИБДД МВД России.

Этим правом обладает собственник транспортного средства либо лицо, в установленном порядке им уполномоченное (например, на основании доверенности). В случае совершения сделки по отчуждению машины (продажа, дарение и тому подобное) с заявлением о выдаче дубликата паспорта может обратиться новый собственник.

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