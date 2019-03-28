Тест-драйв Honda Accord: Полтора литра спорта Представленный в этом году Accord десятого неожиданно для всех взялся за старое

В США любят седаны, почти так же, как в России. Ну после пикапов конечно. Долгое время Toyota Camry остается самым продаваемым легковым автомобилем, а ее заядлым конкурентом является Honda Accord.

Мое первое знакомство с Honda Accord состоялось в далеком 2003 году, когда я купил свою первую иномарку, но, к сожалению, это был не Accord. На Хонде приехал продавец, который уже тогда мог позволить себе купить новый Accord в 7 кузове, который мне со стороны показался настоящим космическим кораблем. Он таким и был. Полный спорта, дерзости и агрессии.

Именно таким мне он и запомнился. В нашей стране Accord долгое время ориентировался на молодую аудиторию, а в «новом свете» седан покупали зрелые люди с семейными ценностями. Для любителей погорячее – «наши» Аккорды продавались в США под маркой Acura.

Однако, в 2011 году все изменилось – к нам приехал настоящий «американец» и лояльная аудитория отвернулась от модели, Добавлял масла в огонь тот факт, что собственного производства у Хонды в России, как не было так и нет, что сделало цены на большинство моделей неконкурентоспособными. Докатились до того, что сейчас в модельной линейке Honda всего две модели и Accord среди них нет.

В США наоборот — Accord хорошо продается и буквально дышит Camry в затылок. Можно было и довольствоваться таким положением еще долгое время, но Honda решилась на очень смелый эксперимент. Неожиданно смелый.

Представленный в этом году Accord десятого неожиданно для всех взялся за старое. В облике появилась спортивная агрессия: длинный капот, рубленые грани по всему кузову, визуально сдвинутый назад салон, плавно ниспадающая крыша и короткий багажник — как есть «фастбек», т. е. почти Audi A7. Одновременно с этим решено было отказаться от кузова купе, на который и до этого приходилось минимум продаж.

Новый Accord сходу завоевал титул «автомобиль года в Северной Америке» и стал лидером множества рейтингов, где по «количеству автомобиля» за свои деньги большинство экспертов отдавали Аккорду лидерство в классе.

Новый Accord построен на той же модульной платформе, что и модели Civic и CR-V. Архитектура шасси та же, что у предшественника, но все компоненты новые: передняя подвеска McPherson — с измененными рычагами, а задняя многорычажка стала компактнее. Передняя колея стала шире на 5 мм, а задняя на 20 мм. За доплату Accord впервые можно оснастить адаптивными амортизаторами с двумя вариантами настройки.

В моторной гамме изменения радикальные. Теперь только четырехцилиндровые турбомоторы с непосредственным впрыском. Базовый – 192-сильный агрегат объемом всего 1.5, который пришел на смену прежнему 2,4-литровому атмосфернику. Он работает в паре с вариатором или с шестиступенчатой «механикой», которую можно будет заказать в комплектации Sport, что весьма нетипично для североамериканского рынка.

На смену флагманскому двигателю V6 3.5 пришел двухлитровый мотор с наддувом. Он создан на основе двигателя «горячего» хэтчбека Civic Type R, но отличается более умеренной мощностью: 252 л.с. и 370 Нм против 320 л.с. и 400 Нм. Для сравнения, прежняя «шестерка» выдавала 282 л.с. и 342 Нм. Основной трансмиссией для двухлитровых Аккордов стал десятиступенчатый «автомат».

Автомобиль получил увеличенную на 55 мм. (до 2830 мм) колесную базу, что отразилось на пространстве в салоне. Расстояние между рядами разом выросло на 51 мм. А вот общая длина, наоборот, уменьшилась, пусть и на скромные 10 мм (4879 мм), хотя это все равно больше, чем у новой Camry.

Речь идет о версии спорт, куда входит базовый полуторалитровый мотор с вариатором, комбинированным салоном и спортивными 19-ти дюймовыми дисками.

Невероятно, но факт – Accord уже в «базе» содержит системную адаптивного круиз-контроля, систему удержания в полосе и экстренного торможения, камеру заднего вида (с мая 2018 обязательно для всех новых машины в США) и частично цифровую приборную панель.

Впервые оказавшись в салоне я было принял приборную панель за полностью цифровую, что повергло меня в шок. За эти деньги??? Оказалось, что она цифровая на 2/3, т. е. аналоговым оказался только спидометр. Впрочем и это настоящий подарок.

На вершине центральной панели отдельно стоящий восьмидюймовый дисплей медиасистемы. В отличие от Camry в Хонде не стали ставить «ущербный» экран мультимедиа-системы. Да функций в нем немного меньше, чем в более дорогих версиях, но размер такой же.

Блок климат-контроля заслуживает отдельного внимания. На первый взгляд ничего особенного. Да рукоятки выбора температуры обрамлены бело-лунной подсветкой, но после поворота в «холодную» и «горячую» сторону это световое кольцо на секунду становится синим или красным, а потом медленно возвращается в свое «лунное» состояние.

Первый тестовый заезд принес немало сюрпризов. Во-первых, я долго не мог поверить, что в качестве трансмиссии выступает бесступенчатый вариатор. Как и многие, он умеет притворятся «автоматом» во время интенсивного разгона и выдает свой истинный характер только в режиме «среднего газа».

Последней машиной с двигателем 1.5 литра у меня был Nissan Almera, которую я как раз и купил у владельца Accord седьмого поколения. Не думал, что когда-нибудь войду в эту реку во второй раз, поэтому немного волновался.

Мотор, надо сказать, оказался с изюминкой. Свои пиковые 192 «лошади» он выдает в районе 5500 оборотов, поэтому отклик на газ и в силу турбированной сущности и в угоду экологическим нормам весьма вялый, но стоит утопить педаль газа резко, как в Accord вселяется дьявол. По замерам местных американских энтузиастов, с нуля до 60 миль в час полуторалитровый Аккорд разгоняется за 7.2 секунды. Совсем неплохо для пакета сока!

Сочетание 19-дюймовых дисков с достаточной широкой и низкопрофильной резиной (235/40) наделяют Accord чрезмерной жесткостью, но в сочетании с низким центром тяжести позволяют проходить повороты с минимальными кренами. Все, как любит молодая аудитория. Для более консервативной публики доступны 17-дюймовые колеса.

Неприятно удивил радиус разворота. Accord сможет развернуться только если между виртуальными бордюрами будет не меньше 12 метров! Мне даже приходилось заезжать на некоторые парковки со второго раза. Давно не испытывал такого чувства неловкости. Возможно, Accord возомнил себя картом?

После полугода владения автомобилем, вынужден признать, что составители многочисленных рейтингов оказались правы. На американском рынке сложно найти более «упакованный» автомобиль за эти деньги. Оказалась ли Honda права, решившись на такой смелый эксперимент покажет время, а пока я вижу на дорогах все больше и больше Аккордов. Надеюсь, что и до России он когда-нибудь доберется.