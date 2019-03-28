Суд обязал дилера Kia выплатить жителю Курганской области более 7 млн рублей

Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей

Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.

Как сообщает издание «74.ру», все началось с момента, когда Алексей, отправился в Челябинск за внедорожником и приобрел у официального дилера ООО «Техно-Моторс» новый Kia Sorento за 1 594 900 рублей. Пока новый автомобиль находился на гарантии, его несколько раз пришлось ремонтировать. Сначала дилер менял детали в новой коробке передач, затем 4 раза устранял неисправность в обогреве кресел.

По истечении гарантийного срока, владелец «проблемного» кроссовера подсчитал время, которое потребовалось на проведение всех ремонтных работ и выяснил, что новый автомобиль находился в сервисе более 45 дней. Опираясь на статью 18 Закона «О защите прав потребителей», в августе 2018 года Алексей потребовал у дилера забрать машину и вернуть деньги с учетом роста его розничной стоимости за истекшие 3 года. Представители KIA утверждали, что в ООО «Техно-Моторс» кроссовер провел не больше 11 дней и потребовали у собственника документы, доказывающие справедливость выдвинутой претензии.

Тогда владелец Kia Sorento обратился в местный суд с иском, в котором требовал от продавца вернуть актуальную стоимость нового автомобиля, выплатить ему штраф за отказ добровольно удовлетворить жалобу и компенсацию за моральный ущерб. Суд стал на сторону Алексея и 12 марта 2019 года присудил покупателю более 7 миллионов рублей, включая неустойку в размере 5 426 582 рублей.

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