Марка Aurus примет участие в гонках на выносливость

G-Drive Racing станет спонсором Aurus в гонках на выносливость

Российский производитель автомобилей для высших лиц государства Aurus примет участие в гонках на выносливость. Судя по появившемуся накануне в социальных сетях ролику, компания станет спонсором команды G-Drive Racing и ее логотипы появятся на ливрее спортпрототипа Oreca 07-Gibson LMP2.

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Информация о возможном участии G-Drive Racing в американском чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar появилась в конце прошлого года. Тогда же пошли слухи, что команда брендирует двигатель спортпрототипа класса DPi как Aurus. Речь идет о 4,5-литровом V8 Gibson GL458, который до последнего времени эксклюзивно используется в классе LMP1 чемпионата WEC.

Гражданские автомобили марки Aurus разработаны в рамках проекта «Единая модульная платформа» (Кортеж). Официально подтверждена линейка из седана Senat, его удлиненной версии, минивэна Arsenal и внедорожника Komendant. Позднее в модельный ряд добавят кабриолет и его парадный вариант для проведения торжественных мероприятий. Все «Аурусы» — гибриды. Они оснащены 4.4 V8, электромотором и девятидиапазонным «автоматом».

Массовая сборка моделей Aurus начнётся в 2020 году. Автомобили будут выпускать на заводе Ford Sollers в «Алабуге». Планируемый объём производства — пять тысяч экземпляров ежегодно. По предварительной информации, на лимузин и седан уже оставлено около 200 предзаказов.

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