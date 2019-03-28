Ford планирует продать заводы в России

После ухода Ford из легкового сегмента в России будут закрыты сразу два автозавода и одно производство двигателей

Власти Ленобласти и Татарстана обещают проследить за исполнением гарантий перед рабочими, те также готовы отстаивать свои права на компенсации самостоятельно. Ford со своей стороны объявил, что готов направить на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн. При этом сами заводы все-таки планируется продать. В том числе речь идет о заводе двигателей Ford в Елабуге: покупкой оборудования с дисконтом заинтересовался концерн, имеющий намерения локализовать двигатели в рамках специнвестконтракта (СПИК).

На рынке предполагают, что это может быть Hyundai, который уже подписал СПИК, а также Volkswagen.

Из-за ухода Ford из сегмента легковых автомобилей в июне будут закрыты автозаводы СП Ford Sollers во Всеволожске и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге. На выплаты сотрудникам и поставщикам Ford обещал направить около $200 млн.

Власти Ленобласти и Татарстана намерены бороться за исполнение гарантий перед рабочими.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко при этом признает: компания неоднократно сообщала властям региона о том, что у них «не очень получается работать на рынке легковых автомобилей». Из-за прекращения работы завода во Всеволожске региональный бюджет потеряет 150 млн руб. в год — 0,1% доходов бюджета, говорит губернатор. В региональном правительстве добавили, что всеволожский филиал биржи труда начал работу по трудоустройству сотрудников завода.

Требования работников в себя включают выплату 24 окладов, средний размер которого для рабочих предприятия составляет 50 тыс. руб.— встреча с руководством завода назначена на 2 апреля.

В случае неисполнения требований рабочие готовы выходить на митинги, говорит господин Сергеев.

Завод двигателей в Елабуге близкий к СП, может быть также продан, однако рассматривается в том числе вариант реализации оборудования завода с большим дисконтом инвестору, который берет на себя обязательства по локализации двигателей в рамках СПИК.

В качестве другого потенциального инвестора называют Volkswagen, который на глобальном уровне имеет партнерские отношения с Ford, а также в рамках СПИК анонсировал планы по удвоению мощностей своего производства двигателей в Калуге (также производит двигатели 1,6 литра).

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