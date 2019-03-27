Новый Peugeot 508 станет доступным для покупки в России

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства для лифтбека Peugeot 508, в котором содержатся подробности о моторной гамме новинки для российского рынка

Новая генерация 508-го была презентована более года назад, концепция которой оказалась революционной: седан превратился в лифтбек. Когда модель появится на российском рынке, пока неизвестно, но уже можно составить впечатление о её технической начинке.

Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа “лифтбек”. В Европе, напомним, модель представлена ещё и универсалом. Для российского рынка предусмотрены дизельный двухлитровый двигатель мощностью 170 л.с. и бензиновый мотор объёмом 1.6 литра с отдачей 150 л.с. (149.56 л.с. если быть точным). Оба работают в паре с автоматической коробкой передач, только “дизелю” положена 8-скоростная, а бензиновому – “автомат” о шести ступенях.

Основной пакет опций будет включать центральный замок, электростеклоподъёмники, противотуманные фары, систему обеспечения курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочную систему (ASR), передние подушки безопасности, аудиосистему, кондиционер, зеркала с электроприводом, систему вызова экстренных оперативных служб. В опциональный пакет оборудования войдут адаптивная система переднего освещения, автономный подогреватель двигателя и салона, обогрев сидений, круиз-контроль, светодиодные фары, навигационная система, парктроник, противоугонная система, климат-контроль, боковые подушки безопасности.

Лифтбек Peugeot 508 построен на модульной платформе EMP2, которая также лежит в основе не только моделей Peugeot, но и является “тележкой” для некоторых Citroen, DS и даже Opel Grandland X. Спереди 508-ой имеет подвеску типа McPherson, а сзади установлена многорычажка.

В компании в качестве основных конкурентов модели называют Audi A5 Sportback и BMW 4 Series Gran Coupe, купить которые в нашей стране можно от 2 530 000 и 2 480 000 рублей соответственно. Можно ожидать, что цена “француза” будет лежать в диапазоне от 1.9 до 2.1 миллиона рублей.

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